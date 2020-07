לא תשמעו את הלהקה הזאת ברדיו. אתם לא יודעים מה אתם מפסידים

אין שום צורך בדמיון מודרך כדי לאהוב את I’ve Loved, השיר השמיני באלבום החדש של להקת Bones Garage. לחן ענוג שקורץ לפופ התמים של שנות ה–50 (ואולי אפילו מצטט את Till There Was You שהביטלס הקליטה לו גרסת כיסוי); שירה קרובה ונוגעת של הסולנית אריאל פדהצור; נגינה מעודנת וקשובה של חברי הלהקה; טקסט נבון, שנכתב מתוך הפער המכאיב שבין אהבה פרוצה וחסרת גבולות לעולם לבין חוסר אהבה לעצמך — הכל נמצא בתוך השיר, לא צריך לחפש חיזוקים חיצוניים.