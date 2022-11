לפעמים כל מה שדרוש כדי לדעת בוודאות שאלבום שלם הוא הצלחה אמנותית הן כמה שניות של חסד. זה מה שקורה לקראת סוף Hey, Western Union Man, השיר השמיני באלבום החדש של ברוס ספרינגסטין, שכולו קאברים לשירי סול ואר־אנ'־בי, בעיקר משנות השישים. Hey, Western Union Man, במקור של ג'רי באטלר (שהיה אחד מסולני ההרכב הנפלא The Impressions), הוא תחינה נואשת של גבר מאוהב, שמפציר באיש חברת הטלגרף Western Union לשלוח את המברק שלו לבייבי שלו כמה שיותר מהר. ספרינגסטין יודע לבטא כמיהה נואשת בקול הומה ומחוספס, את זה אנחנו כבר יודעים, אבל ממש לקראת סוף השיר, אחרי שהוא זועק מהמעיים את המשפט "Send that telegram to my baby", הקול שלו טס פתאום לגבהים, משיל מעליו את כל החספוס הצרוד ומפיק המיית פלצט עגולה ומופזת — הווווו–הוווווו.