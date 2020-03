עוד לא התאוששנו מיום הבחירות שהיה בספטמבר 2019 (ואפריל), והנה צץ לו עוד יום חג, הלוא הוא יום החג לדמוקרטיה. כן, כן, אנחנו עדיין מאמינים בה. לטובת קיום מצוות החג, אזרחי ישראל מתבקשים לצאת ולהרים כוסית לכבוד הבחירה שלהם ביום ראשון, 1 במרץ, וביום שני, יום השבתון, 2 במרץ 2020. מסיבות, אלכוהול, ריקודים וחגיגות שיעזרו לכם לשכוח את העובדה שזו הפעם השלישי שאתם מצביעים בתקופה של פחות משנה - עשו את הבחירה הנכונה, וחג דמוקרטיה שמח.

מסיבת בחירות של רגר פינת דיזנגוף

מסיבת בחירות עם המפשעות

להקת המפשעות משיקות את "ישראל היום" באירוע בחירות נוצץ ומשמח. על העמדה: אורי ״מיקסמוֹנסטר״ ורטהיים. מופע פותח: ג'אזז

מתי: 1 במרץ ב-22:30

איפה: הרצל 16

כמה: הכניסה חופשית

האזינו ל"צרה צרורה" של המפשעות:

המפשעות - צרה צרורה (Hamifsaot - Zara Zrura Official Video) קרדיט: Brothers Crotch

מסיבת בחירות במועדון האזור

12 Tribes Soundsystem - In The Light Of Dub - מסיבת רגאיי ודאב לתוך הלילה ועד ליום הבחירות.

מתי: 1 במרץ ב-22:00

איפה: האזור

כמה: 40-50

מסיבת מידברן

אמנם מדובר במסיבה שחוגגת את פורים, אבל בכל זאת. אירוע בסימן בחזרה לעתיד, עם מתחמי משחק, אמנות, וכמובן מוזיקה עד אור הבוקר.

מתי: 1 במרץ ב-20:00

איפה: אולמות שבע וקולטורה

כמה: 150-180 שקלים

מסיבת בחירות באיסטנבול

בבר התל אביבי הצעיר החליטו הפעם לציין את המאורע הרפיטטיבי במסיבת קריוקי מיוחדת ומרימה.

מתי: 1 במרץ החל מ-21:30

איפה: איסטנבול - רבי מאיר 40, תל אביב

כמה: הכניסה חופשית

מסיבת בחירות ב-Lighthouse Hotel

פסטיבל בחירות באחד המלונות היפים בתל אביב. הליינאפ יתפרסם בהמשך. הכניסה מגיל 25 ומעלה.

מתי: 1 במרץ החל מ-21:00

איפה: Lighthouse Hotel - בן יהודה 1, תל אביב

כמה: 35-50

מסיבת בחירות באוזןבר

ביסי באוזן - הנגאובר בקלפי: מסיבה בסימן "כל אחת והבחירות שלה". על העמדה: Efrat Naaman.

מתי: 1 במרץ החל מ-22:45

איפה: אוזןבר

כמה: 35-50 שקלים

עברו לתצוגת גלריה אוזןבר צילום: עודד נתן

מסיבת בחירות באברקסס

הבר של אייל שני חוגג את יום הבוחר במסיבה עד אור הבוקר עם הרבה אלכוהול והפתעות. על העמדה: ארליך את שפילמן.

מתי: 1 במרץ החל מ-20:00

איפה: אברקסס

כמה: הכניסה חופשית

חפלת בחירות של דוחס הפקות

תקלוטים של דיג'יי מתן רינג, צלילים מזרחיים אלמותיים ושיא האירוע - הופעה של רמי דנוך (צלילי העוד), ובליווי קלידן יבצע משיריו לאורך השנים.

מתי: 2 במרץ החל מ-12:00

איפה: בר הסטאקס

חפלת בחירות של דוחס הפקות - לכל הפרטים

מסיבת בחירות במונדו 2000

המועדון הממוקם בלב ליבו של שוק לוינסקי חוגגים בפעם השלישית ובכל הכוח. על העמדה: dj Oron K

מתי: 1 במרץ החל מ-20:00

איפה: מונדו 2000

מסיבת בחירות בספוטניק

מסיבה מרימה עד אור הבוקר עם הדיג'ייז Dor Reuveni, T-puse, ו-Guy Maayan ועוד. 1+1 על הדרינקים עד 21:00.

מתי: 2 במרץ החל מ-19:00

איפה: ספוטניק

עברו לתצוגת גלריה צילום: בן פלחוב

מסיבת בחירות של צעירי רמת גן וגבעתיים

קבוצת הצעירים שלא מפספסת אף סיבה למסיבה, וחוגגת בפעם השלישית עם מיינסטרים, היפ הופ ורגאטון, ואפילו משקה ראשון בחינם.

מתי: 1 במרץ החל מ-20:30

איפה: תרל"ח - ברקת 9, פתח תקוה

כמה: 35 שקלים

מסיבת בחירות בקיבוץ על החוף

הפאב הראשל"צי חוגג את יום החופש פעם נוספת, עם רייב צהריים שיימשך אל תוך הלילה. על העמדה: DJ Daniel Assor

מתי: 1 במרץ החל מ-10:30

איפה: קיבוץ על החוף - ראשל"צ

כמה: 106 שקלים

מסיבת בחירות בסליק

הבר החיפאי ממשיך את המסורת וחוגג במסיבה עד השעות הקטנות של הלילה עם DJ Asaf Amos.

מתי: 1 במרץ החל מ-22:00

איפה: סליק - שדרות הנשיא 124, חיפה

כמה: הכניסה חופשית

מסיבת בחירות בבית הקהילות

מסיבה גאה ומרימה עם כוכבת הדראג זוהרה פלטינום. בתכנית: קטעי דראג, טריוויית בחירות, בירות ואפילו גלידה.

מתי: 1 במרץ ב-20:30

איפה: בית הקהילות לגאווה וסבלנות - מסדה 6, חיפה

כמה: 20 שקלים

מסיבת בחירות בגיזה

הבר השכונתי, המוכר והאהוב על הסטודנטים חוגג את הבחירות בפעם השלישית עם דיג'יי יפת, הרבה צ'ייסרים ואווירה מרימה.

מתי: 1 במרץ ב-20:00

איפה: גיזה

כמה: הכניסה חופשית

מסיבת בחירות בברקה

המועדון החם של בירת הנגב במסיבה מרימה עם DJ Assaf Amdursky ו-DJ Shlomi Cohen עם מוזיקה ישראלית, מיינסטרים, רגאטון ועוד.

מתי: 1 במרץ החל מ-23:00

איפה: ברקה

כמה: 20-50 שקלים