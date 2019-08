ט"ו באב, האח העברי והלא פחות נוצץ של ולנטיינס דיי, חוזר. כעם הנבחר זכינו ליום נוסף בשנה בו לבבות אדומים בשלל גוונים וצורות מאיימים להשתלט על כל מרחב ציבורי באשר הוא. גרסת הקיטש המקומית התחילה כמועד בו בנות ירושלים היו עוטות מלבושים לבנים, ויוצאות לחולל בכרמים על מנת למצוא שידוך. כמה אלפי שנים עברו, הבגדים הפכו לבגדי וינטג', והכרמים הפכו למרחבים סגורים וחשוכים רוויי אלכוהול. בנות הכרמים הפכו מאז לנשים עצמאיות וחזקות שיודעות מה הן רוצות, וזה לא בהכרח הצורך להגשים את "והם חיו באושר ועושר". אז איך עושים את זה? ובעיקר - איפה? ליקטנו עבורכם שישה ברים חסרי בושה, אפופי מסתורין, וכאלה שמהווים קרקע פוריה לפלירט בריא. בהסכמה כמובן. ולא משנה לאן הוא יתגלגל אחר כך - אל תשכחו לוודא שאומרים לכם 'כן'.

פוסטר

מיד בכניסה לפוסטר מבינים - כאן אין רומנטיקה. אז נכון, לא תלויות במקום תמונות עירום, ואין בו שום מאפיין שצועק 'מין' ועדיין, לכולנו זה ברור שלכאן מגיעים בשביל לפלרטט ולהחליף מבטים, פחות בשביל לדבר. מדובר במקום שמתפקד כגרסת הלייב אקשן של טינדר בו תוכלו להחליק ימינה ושמאלה כאוות נפשכם. אולי זו הצפיפות הנעימה, עשן הסיגריות, או האווירה שנוצרת מהשילוב שלהם שכמו מלטפת אתכם עם המילה, 'אפשר'. ולא רק המקום מאפשר, אלא גם אנשי הצוות שלא מתנשאים, נותנים שירות מקצועי, מחייכים מלא, ובגדול באים להרים: בין אם את בדייט חד פעמי וזקוקה נואשות לצ'ייסר, ובין אם את בערב בנות ובא לך להתפרע.

קלאביס

בהמשך הערב, כמתבקש, נתקדם לאזור דרום העיר, שם המקומות חשוכים יותר ומזמינים יותר. במקרה של הקלאביס, אפקט האפלוליות מוגבר אף יותר בשל העובדה שהמקום סודי, והקוד בכניסה אליו ניתן רק ליודעי דבר. החוויה בבר מערפלת חושים, אבל בקטע טוב. במקום אין מלצרים, רק ברמנים לבושים בסינרים שחורים שירקחו עבורכם קוקטיילים משובחים. תוכלו להתרווח על ספות העור בפינה, לעגוב על הבר, או לשבת בחבורה באחד מהשולחנות הגבוהים אם באת עם חברה וכל אחת מצאה לה עלם חמודות לקשקש איתו.

קיי

נתנדנד במורד המדרגות של הקלאביס ונדלג בחינניות שיכורה לעבר הקיי הצמוד אליו. זהו המקום המושלם בשבילכם אם אתם מתכננים ערב שיש בו מן ההרפתקנות, בעיקר אם מדובר בשעות הקטנות של הלילה, במהלכן המקום מתחיל להתמלא. כאן לא ישפטו אתכם על שום דבר, לא אם תחזרו מהשירותים עם מישהו שהרגע הכרתם או עם קצת קיא בשיער, ולא אם תתגפפו על הבר עם הדייט שהגעתם איתו (כל עוד אמרו לכם 'כן', כן?). הקיי מארח את מיטב הדיג'ייז בעיר, והוא חשוך בדיוק במידה שמאפשרת לרקוד בסימן "Feelin' Myself" של ביונסה וניקי מינאז'.

סקסי פיש

אם חשבתם שהקיי הוא הארדקור, חשבו שוב, כי ממנו ממשיכים למקום שללא ספק אוהב to say it as it is. עם תאורה אדמדמה, וילון חרוזים בכניסה ואפס חלונות, הסקסי פיש הוא התגלמות חיה של השעות הקטנות של הלילה. המקום אפוף באווירה אינטנסיבית משהו, החל במשקאות הקלאסיים (לא תמצאו כאן קוקטיילים מפונפנים) וכלה בעמוד נטול כל עידון שמחכה לכם במפלס העליון. נדמה שהאנשים מאחורי המקום החליטו שלא להשאיר מקום לספק - לכאן באים כדי להתהולל. גילם הממוצע של באי המקום הוא שלושים שמפלרטט עם ארבעים, ולעתים פוקדים אותו גם צעירי העיר שרוצים להתעטף באוויר הפסגות של אלה שכבר נשמו אבק דרכים פעם או פעמיים בחייהם.

לוציפר

בכוחותינו האחרונים נמשיך ללוציפר, כי איך אפשר להעביר ערב הולל בלי להרים צ'ייסר בבר באלנבי. בלב ליבו של הרחוב שהמציא את הסליז תוכלו למצוא את אחד הברים הכי לא מתנצלים בעיר. המקום שנמצא בדרך הבטוחה לבסס את עצמו כמוסד, מיועד להארדקוריסטים שבינינו. מה הכוונה, אתם שואלים? כאלה שמוכנים לבלות ערב בתוך עננת עשן חשוכה ביותר, כשמולם מוקרן על מסכים הרחוב בחוץ בלייב, על כל גווניו ויצוריו. הלוציפר מארח לא מעט ברנז'איסטים, ומוזיקאים מסצינת האינדי בעיר נוהגים לתקלט בו. במילים אחרות, תגיעו בשביל פלירט חסר בושה, תעזבו עם בגדים בריח מאפרה (ואולי עם מישהו על הזרוע), ותגיעו הביתה ללא חרטה.

ג'אספר

אל התחנה האחרונה שלנו בערב נגיע ככל הנראה במונית, כיאה לבר שהוא הדובדבן שבקצפת הברים בעיר, הג'אספר. אפשר לקטלג אותו בתחום הסליז המרומז, ואולי זה נשמע כמו אוקסימורון - אבל זה לא. הבר מצליח לגלם ניגודים רבים שבסופו של דבר פשוט עובדים: הוא נמצא בצפון דיזינגוף אבל חבוי מהעין, ותוכלו למצוא בו קהל בליינים מגוון: סאחים מצפון העיר, היפסטרי-מרכז ואנשי לילה שמסיימים משמרת בשלוש ובאים להתחיל את הערב. זהו בר קוקטיילים לכל דבר ועניין, וככזה הוא מציע מגוון עשיר של ממזגים טעימים ומשכרים - לגמרי value for money. יחד עם זאת, לצד כל הסטייל, המקום חשוך למהדרין, ומיסתורי בדיוק במידה המעודדת לילות ארוכים ושובביים.

