יש לוודא את קיומם של האירועים בהתאם להנחיות משרד הבריאות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.

מסיבות פורים חוזרות לחג המסיבות האולטימטיבי. שבוע המסיבות הכי צבעוניות של השנה יוצא לדרך וזה הזמן להיות היפסטר בלי שישפטו אותך, לצאת במחשוף צועק בלי שיצעקו לך ולחבוש את הפאה הצבעונית שמעלה אבק בארון. כל זה בליווי אלכוהול עד לא ידע - כי בפורים כולנו נאמנים למסורת. אז כדי להקל עליכם את החיפוש אחר מקום לחגוג בו את החג, אספנו את כל מסיבות פורים 2020 ברחבי הארץ. החג הכי שיכור שיש עומד בפתח, מתחילים.

פורים 2020: כל אירועי פורים במקום אחד

כל ההופעות השוות לפורים

בעמוד זה מתעדכנות באופן שוטף כל מסיבות פורים ברחבי הארץ, מומלץ מאוד לשוב אל הכתבה ולהתעדכן בפרטים. אם ידוע לכם על מסיבת פורים שעדיין לא מופיעה אצלנו, שלחו לנו מייל

תל אביב





הרייב בצ'רלס קלור נדחה, עיריית תל אביב תוציא בהקדם הודעה מסודרת עם תאריך עדכני.

רייב פורים בגן צ'ארלס קלור - במת טכנו ובמת מיינסטרים בהפקת ענק של קבוצת נוקס ושירזי. טריפל שיארחו את סאבלימינאל, פלקס בק טו בק עם מושיק, דיג'יי איתי גאלו שיארח את עדן חסון, ועוד.

מתי: כרגע אין תאריך חדש

כמה: הכניסה חופשית

פסטיבל לונאר בגני התערוכה עם כמה מגדולי ז'אנר הטכנו בארץ ובעולם: סטפאן בודזין לייב (Stephan Bodzin Live), פול קאלקברנר לייב (Paul Kalkbrenner Live), ג'יאורג'יה אנג'ולי לייב (Giorgia Angiuli Live) ועוד.

מתי: 10 במרץ ב-17:00

כמה: 280-360 שקלים

בשל אזהרות מטעם משרד הבריאות, האירוע הוגבל ל-5,000 איש.

פסטיבל פורים בפארק אריאל שרון - CIRCOLOCO, הפקה נוצצת עם דיג'ייז מכל העולם ביניהם Honey Dijon, DJ Tennis, Adam Port, Ben Klock, ועוד הרבה הפתעות.

מתי: 10 במרץ החל מ-13:00

כמה: 230-550

עברו לתצוגת גלריה סירקולוקו - Circoloco צילום: יח"צ

מסיבת רחוב בשדרות רוטשילד - מסיבת פורים המסורתית והענקית על השדרה הכי מפורסמת בעיר. כמו בכל שנה. הכניסה מגיל 25 ומעלה.

מתי: 12 במרץ החל מ-21:00

כמה: הכניסה חופשית

MycoPurim at The Block - ליין המיקופוביה חוגג במועדון הבלוק, עם Yuli Fershtat (Perfect Stranger), Asaf Samuel ועוד.

מתי: 12 במרץ ב-20:00

כמה: 80-120 שקלים

Purim Wanderlust by the Lake TLV - פסטיבל צבעוני שיארח אמנים בינלאומיים לצד יוצרים מקומיים, ביניהם: NICHOLAS OF ORTON, GUY J (lost & found), Asaph Samuel, Eliran Osadon, Hilu ועוד רבים וטובים.

מתי: 10 במרץ החל מ-12:00

כמה: 260-400 שקלים

עברו לתצוגת גלריה Purim Wanderlust צילום: יוסי מאמיה

מרכז

מסיבת פורים בכצה - הבר הוותיק והאהוב על הראשלצ"ים עם מסיבת פורים מיוחדת וג'אם סשן לתוך הלילה.

מתי: 10 במרץ ב-22:00

כמה: הכניסה חופשית

מסיבת פיג'מות (WANZY) - פורים 2020 בסוקו 77 - על העמדה: DJ ערן קומבס, מנהל הלייבל של אדאג'יו ישראל. גולדסטאר כל הערב ללא תחתית ב-65 שקלים, מלא צ'ייסרים ב-10 שקלים.

מתי: 10 במרץ ב-20:00

כמה: הכניסה חופשית

מסיבת פורים עם מופע דראג ב-Rhythm Social (דרך המלך 2, נתניה) - מלכות הדראג הכי מוכשרות בערב שיבייש את האיחוד של הפוסיקט דולז, עם להיטים מהלהקות שכולנו מתות שיעשו קאמבק.

מתי: 11 במרץ החל מ-20:30

כמה: הכניסה חופשית

M-Fest Purim פסטיבל פורים בלייב פארק ראשל"צ עם מוזיקה אלקטרונית, פינות צ'יל, דוכני אוכל, ועוד הפתעות.

מתי: 14 במרץ החל מ-13:00

כמה: 99-169

M - Fest Purim - כך זה היה נראה בשנה שעברה קרדיט: M - Fest

ירושלים



בוגי פורים - ההפקה הכי צבעונית חוגגת את החג שהיא הכי אוהבת במסיבת ענק במרכז ז'ראר בכר עם ליין אפ מהחלומות ושמחה עדלאידע. על העמדה: Eitan Hasid, Yoav Saban, Yotam Elal, Gili Golomb ו-Avi Boogie

מתי: 10 במרץ ב-21:00

כמה: יתעדכן בהמשך

פורים תלתליסטים בלב הגראז׳ (האר"י 13, ירושלים) - עם Moti Goldzamd & Avishai Deckel - Taltalistim, Oron K - Alphabet, Aviv - Kok Schok ועוד.

מתי: 10 במרץ ב-23:00

כמה: 60-150 שקלים

פורים בצלאל בבית מזיא - מסיבת פורים בנושא המערה של אפלטון. שתי רחבות, מגוון האלכוהול במחירי יוון העתיקה, 8 אמנים והרבה אסקפיזם.

מתי: 10 במרץ החל מ-21:00

כמה: 60-115 שקלים

עברו לתצוגת גלריה חגיגות פורים בירושלים בשנה שעברה צילום: אודי אלפסי

פורים בבית הנסן - העדלאידע המסורתית של הנסן חוזרת עם מיטב היוצרים והדיג'ייז, שתי רחבות הקרנות מרחיבות תודעה ועוד. על העמדה Feller, Yoav Saban, Zobel, RAMZY Al Spinoza ועוד.

מתי: 10 במרץ ב-22:00

כמה: 85-100

צפון



הנשף הענק של הצפון - מיוזיק טיים מארגנת מסיבת ענק בשדרות ההסתדרות, חיפה. בתכנית: אמן החושים הבינלאומי סטיב קופר, תחרות תחפושות ענקית, הגרלה ענקית עם פרסים שווים וארוחת ערב חגיגית.

מתי: 10 במרץ ב-20:00

כמה: 150 שקלים

נשף פורים בפאב סוניה במעגן מיכאל - דור ה-X חוגג עם תחרות תחפושות, די ג'יי asi-c שיקפיץ עם מוזיקת ניינטיז ואייטיז, נשנושים והפתעות, צ'ייסרים מסתובבים ברחבה, צלם מגנטים ואלכוהול במחירי קיבוץ.

מתי: 12 במרץ ב-21:30

כמה: 40-70 שקלים

מסיבת פורים ב-Morrison (יפה נוף 115, חיפה) - חגיגות, תחרות תחפושות ודיג'יי פלג בר שירים את האווירה. הכניסה לגילאי 35 ומעלה.

מתי: 12 במרץ ב-22:30

כמה: 80 שקלים

דרום



Shushan Purim Carnival במצפה גבולות. האח הקטן של האינדינגב במסיבת פורים עם Tiny Fingers, Water Knives, סימה נון, Feller, Megaphonim, נדב דגון ועוד.

מתי: בין 13-14 במרץ

כמה: 170-230 שקלים

Water Knives בהופעה בכולי עלמא. יבואו להרים בשושן קרדיט: Water Knives

מסיבת פורים של ברקה רביעי - ליין הסטודנטים הישן והטוב במסיבה עם מופע פריצה של ערוץ הכיבוד, תחרות תחפושות, ודיג'ייז Nadav Zisso ו-Avishay Perez.

מתי: 10 במרץ ב-23:00

כמה: 30-40 שקלים

מסיבת פורים בבנג'י - הבר הסטודנטיאלי חוגג כבכל שנה עם תחפושות, דיג'יי TAY, דיג'יי SADIKA עם מינימל טכנו ועוד הפתעות.

מתי: 9 במרץ ב-20:00

כמה: 10 שקלים

מסיבת פורים בחלוץ 33 - בשני: מסיבה אל תוך הלילה עם לא אחר מאשר SHTUBY, אליו יצטרף דיג'יי LAZAK. בשלישי: מחזירים עטרה לישנה ברייב צהריים עם DARWISH.

מתי: 9 במרץ ב-21:00, 10 במרץ ב-12:30

כמה: הכניסה חופשית