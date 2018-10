הכינו את הטישו: אליזבת אולסן נכנסת לנעליה של אלמנה צעירה

"Sorry For Your Loss", שעלתה בפלטפורמת הסטרימינג של פייסבוק, היא האחרונה בגל סדרות שעוסקות בהתמודדות עם אובדן. חרף הפגמים, היא מעניינת, מאופקת ונוגעת ללב