הדוקו על בילי אייליש מוכיח שהיא שולטת בעולם. את זה כבר ידענו

ברגע הכי יפה בסרט על בילי אייליש, The World's a Little Blurry שעלה בסוף השבוע באפל טיוי+, בילי אייליש כלל לא נראית על המסך. הרגע נובע מתוך החוויה היחידה מסוגה, חסרת התחליף, של להיות נוכח בהופעה של המוזיקאית האהובה עלייך. כשהמצלמה מתפקסת על שתי ילדות ששרות עם אייליש בדמעות את when the party's over בעודן עומדות בשורה הראשונה בהופעה של המוזיקאית שהן כל כך מעריצות, לרגע עולה בזיכרון מעריצה בוכייה אחרת, זו מהסרט "101" על "דפש מוד". היא בוכה כשהלהקה מנגנת את Blasphemous Rumors כי הוא אומר משהו מהותי על החיים שלה. וכפי ש"דפש מוד" הבינו איך זה להיות טינאייג'ר בשנות השמונים, אייליש מבינה איך זה להיות כזו עכשיו. פני המעריצות בקהל מביעות מסירות מוחלטת: החיים והמוזיקה אחד הם. לאחר מכן תסביר אייליש את הרגש הזה למצלמה: "כשיש שיר שמתאר בדיוק את איך שאת מרגישה, זו פשוט ההרגשה הכי טובה בעולם. זה גורם לך להרגיש שאת לא לבד".