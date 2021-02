העונות המתקדמות של "סיפורה של שפחה" הביאו עימן רגעים אקטואליים בצד תשישות מן הצעידה במעגלים של סבל ועינויים. אף על פי כן, מסע הייסורים שהצופים עברו עם גיבורות הדרמה הדיסטופית הותיר רצון לחזות בהן מפילות את גלעד. כעת מסתמן שהרגע הגיע סוף סוף, בטיזר לעונה הרביעית שמספק הצצה למהפכה אלימה על רקע שירה של בילי אייליש “You Should See Me In A Crown". העונה, שהפקתה התעכבה בשל מגיפת הקורונה, אף זכתה לשיבוץ ותעלה ב–28 באפריל בשירות הסטרימינג (ובסמוך, בהוט).