עצרו הכל. "דה לונלי איילנד" העלו בהפתעה סרטון חדש לנטפליקס

עצרו הכל, "דה לונלי איילנד" העלו הלילה (חמישי) בהפתעה לנטפליקס סרטון חדש. הטריו הקומי מככב באלבום ראפ ויזואלי באורך חצי שעה על שני כוכבי בייסבול אגדיים מהאייטיז. האלבום, "The Unauthorised Bash Brothers Experience" הוא מעין הומאז' ל"לימונדה" של ביונסה ומורכב מ-11 קליפים צבעוניים שישמחו גם אנשים שאין להם מושג וחצי בנפתולי סצינת הבייסבול האמריקאית בשנות ה-80.

אתמול עלה בחשבון הטוויטר של דה לונלי איילנד טיזר ל"שיר ויזואלי" שצפוי לעלות בנטפליקס בחצות (שעון ארה"ב) – ועורר קריאות שמחה וספקולציות פרועות ממעריציהם ברחבי העולם.

הטריו – המורכב מעקיבא שייפר, אנדי סמברג וג'ורמה טאקון - הקדיש הפעם את כישרונו לנונסנס עליז לצמד שחקני הבייסבול חוזה קנסקו ומארק מקגוייר מקבוצת אוקלנד, שזכו לכינוי "האחים באש" ושברו ביחד שלל שיאים בתחום. אחרי שפרשו, הודו שניהם שהתמכרו לסטרואידים. את משבצת הסלבז מילאו הפעם הזמרת סיה, סטרלינג קיי בראון, מאיה רודולף ועוד.

השלישייה, שנוסדה ב-2001, חתומה על כמה מלהיטי האינטרנט הגדולים ביותר. הם כתבו והשתתפו ב"סאטרדיי נייט לייב" ויצרו קליפים בלתי נשכחים כמו Dick In A Box, I’m On A Boat, I Just Had Sex, and Jack Sparrow בהשתתפות כוכבים כמו ג'סטין טימברלייק ומייקל בולטון. ב-2016 יצרו את הסרט Popstar: Never Stop Never Stopping בהפקתו של ג'אד אפאטו.

בימים אלו מתכונן הטריו למסע ההופעות החיות הראשון שלו ברחבי ארה"ב. במקביל, לפי דיווחים לא מאושרים, השלישייה משתפת פעולה עם סת' רוגן בכתיבת סרט בהשראת שערוריית פייר פסטיבל.