ג'ייסון דיוויד פרנק, מכוכבי "פאוור ריינג'רס", מת בגיל 49

השחקן האמריקאי ג'ייסון דיוויד פרנק, שהתפרסם בגילום הדמות הלבנה והדמות הירוקה בסדרה "מייטי מורפין פאוור ריינג'רס", מת היום (ראשון) והוא בן 49.

אחד משחקני הסדרה, וולטר א' ג'ונס, אישר את הפרטים באינסטגרם שלו. "קשה לי להאמין למה ששמעתי... עצוב על כך שאיבדנו עוד חבר מהמשפחה המיוחדת שלנו".

ג'ייסון דיוויד פרנק ב"מייטי מורפין פאוור ריינג'רס"

פרנק גילם את דמותו של טומי אוליבר בסדרה שהופקו לה שלוש עונות ושודרה בין 1993 ל-1995. הוא היה אמור להופיע רק ב-14 פרקים, אבל מאחר שצבר מעריצים רבים שב לסדרה וגילם גם את טומי אוליבר כפאוור ריינג'ר בצבע לבן. הסדרה, שהפיקו חיים סבן ושוקי לוי תחת חברת ההפקה "סבן אנטרטיינמנט", היתה מבוססת על הסדרה היפנית "סופר סנטאי". "כשהחלטנו לעשות את הגרסה האמריקאית לקח שבע שנים להעלות את זה לאוויר — אף אחד לא רצה את זה", אמר המלחין שוקי לוי בראיון ל"גלריה" ב-2020. "הרבה אמרו 'זה נראה אידיוטי', אמרנו 'נכון, זאת המטרה, זה בעצם סדרה מצוירת שהיא לייב־אקשן'.

פרנק, בעל חגורה שחורה בקרטה, טקוונדו וג'ודו, התחרה באופן מקצועני באומנויות לחימה בין 2008 ל-2010. הוא שיחק בין השאר בסרט New ERA - Legend of the White Dragon ובתפקיד אורח בסרט "פאוור ריינג'רס" מ-2017. הוא הותיר אחריו ארבעה ילדים.