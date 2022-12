סטיבן בוס (די־ג'יי טוויץ'), שליווה את אלן דג'נרס בתוכניתה, התאבד בגיל 40

בוס, שהתפרסם כשהשתתף כרקדן בתוכנית So You Think You Can Dance , נהפך בשנת 2014 לדי־ג'יי הקבוע בתוכנית האירוח של דג'נרס