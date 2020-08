כל מה שגרוע בנטפליקס, כל מה שטוב ב-HBO

אם היו מצמידים לי אקדח לראש ומכריחים אותי לבחור סצינה אחת שאני לא אוהב ב״הסופרנוס״ – משימה שגובלת בבלתי אפשרי – הייתי הולך בלית ברירה על פתיחת הפרק הראשון של העונה השלישית: סוכני האף-בי-אי שעוקבים אחרי ארגון הפשע של משפחת סופרנו מתקינים במהלך מבצע מזהיר מכשירי האזנה בביתו של טוני, כשברקע נשמע מש-אפ של Every Breath You Take של "פוליס" (משטרה, הבנתם?), שמתחבר לנעימה ״פיטר גאן״ מאת הנרי מנסיני (שמוכרת בעיקר מ״האחים בלוז״). בדיעבד, אחרי שמתקן הציתות מגיע לחדר המעונות של הבת מדו באוניברסיטה, הפתוס של הסצינה נראה כמו אירוניה מכוונת, רק שברגע האמת, בכל סיבוב של צפייה מחדש (אל תשאלו כמה היו), המפגש בין ההתרחשות שעל המסך לקולו של סטינג יוצר בי רתיעה (מסוימת, כמובן, הרי למעשה אין סצינה מיותרת אחת במגנה כרטא החדשה).