הרגשות המועצמים, ההורמונים והתקופה שבה הכל קורה בפעם הראשונה, הפכו את גיל ההתבגרות למוקד של אינספור סרטים וסדרות. אלא שבשלב הזה נדרש איזשהו ניצוץ או נקודת מבט ייחודית, שיאירו את הנושא החרוש באור חדש ומרענן. מי שהצליחה להפתיע וללהטט במוסכמות הז'אנר היא מינדי קיילינג, שבהשראת חוויותיה כצעירה אמריקאית ממוצא הודי יצרה את קומדיית הנעורים "אמת או חובה" (Never Have I Ever).