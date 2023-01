זה זמן מה שבתעשיית הטלוויזיה מביטים בקנאה במספר השעות שגיימרים מבלים במשחקי וידיאו ואף רואים במדיום את המתחרה הגדול שלהם על זמנם הפנוי של הצופים. ניסיונות לקירוב לבבות נעשו בין השאר עם "מיתיק קווסט" המתרחשת בסטודיו לפיתוח משחקים, "ארקיין" ו"היילו" המבוססות על משחקים מצליחים, או "המכשף" שנאמנה למשחק הפופולרי (אבל מבוססת על ספרים). אבל נדמה שהקפיצה המשמעותית ביחסים בין הטלוויזיה לגיימינג מגיעה כעת, עם עיבוד לייב־אקשן למשחק הפלייסטיישן "האחרונים מבינינו" (The Last of Us), בדרמה שנחשבת לאחת הסדרות מעוררות הציפייה של 2023.

