מחקר בריטי: החיסון של פייזר יעיל ב-88% במניעת תחלואה מול וריאנט דלתא

יעילות החיסון של חברת פייזר במניעת מחלה עם תסמינים נגד וריאנט דלתא של הקורונה היא 88% לאחר קבלת שתי מנות, כך לפי מחקר בריטי שפורסם אתמול (רביעי) בכתב העת הרפואי המוביל The New England Journal of Medicine (NEJM). לפי המחקר, יעילות החיסון נגד וריאנט האלפא (הבריטי) היא 93.7%. ממצאי המחקר שונים מהנתונים שהציג משרד הבריאות בישראל לפני כשבועיים, שלפיהם יעילות החיסון במניעת תחלואה היא 64%. בימים האחרונים אף הוצגו בפני הצוות לטיפול במגפות נתונים גולמיים שעשויים להעיד כי שיעורי היעילות של החיסון נגד וריאנט הדלתא נמוכים יותר.