מחקר: מנת הדחף מפחיתה את הסיכון לתמותה מקורונה ב-90% בקרב בני 50 ומעלה

הסיכון לתמותה מנגיף הקורונה בקרב בני 50 ומעלה שקיבלו את מנת החיסון השלישית נמוך ב-90% מאלו שקיבלו מנת חיסון שנייה לפני חמישה חודשים ויותר. כך עולה ממחקר של קופת החולים "כללית" שהתפרסם הלילה (רביעי) בכתב העת The New England Journal of Medicine (NEJM). עם זאת, המחקר בוצע טרם אותר וריאנט אומיקרון בישראל.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא: וירוס קורונה

משרד הבריאות