שיבא: הנוגדנים דועכים חצי שנה אחרי החיסון

מחקר שנערך בבית החולים שיבא תל השומר ופורסם הלילה (חמישי) מראה דעיכה עקבית של הנוגדנים המנטרלים חצי שנה לאחר קבלת מנת החיסון השנייה נגד קורונה, אצל כל המתחסנים — חוץ מקבוצה אחת: אנשים בעלי עודף משקל. המחקר פורסם בכתב העת NEJM (The New England Journal of Medicine), שעקב במשך שישה חודשים אחר רמות הנוגדנים בקרב 5,000 עובדים בבית החולים.

"גילינו שדווקא מתחסנים עם עודף משקל, שאנחנו יודעים שיש להם סיכון מוגבר לתחלואה קשה, שומרים באופן מפתיע על רמה גבוהה יחסית של נוגדנים מנטרלים לאורך הזמן", אמרה מנהלת היחידה למניעה ובקרת זיהומים בשיבא, פרופ' גילי רגב־יוחאי, שעמדה בראש המחקר. "מהי המשמעות של זה? אנחנו כמובן צריכים לברר. האם הם באמת מוגנים? זה סימן שאלה מאוד גדול, ויכול להיות שלא", הוסיפה.

תכלית המחקר היתה הניסיון להעמיק את ההבנה ואת המיפוי של תהליך דעיכת הנוגדנים, והניסיון לזהות סף מדויק שמבדיל בין אדם מוגן ובין מי שאינו מוגן. "בעולם מנסים כיום לזהות את ערך הסף הקריטי של נוגדנים כדי למנוע הדבקה, תחלואה, תחלואה קשה ואף תמותה", ציינה רגב־יוחאי. "זיהוי קבוצות האוכלוסייה תחת סיפים שונים, כפי שבוצע במחקר, יאפשר בבוא העת להעריך את רמת הסיכון לחלות לכל קבוצה כזו, ובכך להעריך את הצורך במנת דחף מחד, ובאמצעים לא פרמקולוגיים כגון בידודים או בדיקות מאידך".

עברו לתצוגת גלריה מחלקת הקורונה בבית החולים שערי צדק בירושלים, שלשום. מטרת המחקר היתה להעריך את הסיכון של כל קבוצה לחלות בנגיף צילום: אמיל סלמן

מחקר קודם שעמדה בראשו רגב־יוחאי ופורסם גם הוא בכתב העת NEJM ביולי האחרון מצא קשר בין דעיכת הנוגדנים אצל מתחסנים ובין הסיכון לתחלואה. המחקר הנוכחי ממשיך בכיוון הזה. במחקר נבדקו כ–5,000 משתתפים מעובדי שיבא אחת לחודש בבדיקה סרולוגית לאיתור נוגדנים, לאחר שהתחסנו בחיסון השני.

על פי הממצאים, במהלך ששת החודשים שלאחר מתן המנה השנייה של החיסון נצפתה ירידה מתמשכת וניכרת, הן ברמות נוגדני IgG (הנוגדנים שמופעים כשבועיים לאחר קבלת החיסון, ואחראים בין השאר ליצירת הזיכרון החיסוני, ע"א) הן ברמת הנוגדים המנטרלים (קבוצה מתוך הנוגדנים המסוגלת למנוע היצמדות וחדירה של הנגיף אל התאים ובכך מנטרלת אותם, ע"א), שככל הנראה הם בעלי תפקיד מרכזי במניעת המחלה. עוד נמצא כי תחילה ירדו בחדות רמות הנוגדנים המנטרלים, ומהחודש השלישי לאחר מתן המנה השנייה הם ירדו בקצב מתון יותר.

"אנחנו רואים שבכל הגילים יש ירידה, ואם שואלים אם היא מצדיקה מתן מנת חיסון שלישית לצעירים — התשובה היא כן", אומרת רגב־יוחאי. לדבריה, על פי הממצאים בקרב נשים הסיכוי של אדם בריא להיות בלי יכולת נטרול בכלל הוא 2.5% אצל בנות 18 עד 45; 5% אצל בנות 45 עד 65; ו–6% אצל בנות 65 ומעלה. לעומת זאת, בקרב גברים השיעורים גבוהים יותר: 4% בקרב גברים בני 18 עד 45; 11% בקרב גברים בני 45 עד 65; ו–15% בקרב גברים בני 65 ומעלה. וכאמור הנתונים הללו רלוונטיים לאוכלוסייה בריאה.

עברו לתצוגת גלריה מתחם חיסונים בשפרעם, בחודש שעבר. בקרב מבוגרים נרשמה דעיכה משמעותית יותר בתום שישה חודשים צילום: רמי שלוש

לעומת זאת, בקרב חולים מדוכאי חיסון הסיכון להיות בלי נוגדנים כלל ובלא יכולת נטרול לאחר שישה חודשים הוא 50% אצל גברים בני 65 ומעלה, ואצל נשים בנות 65 ומעלה במצב דומה — 30%. בקרב חולים מדוכאי חיסון צעירים יותר בני 45 עד 65 הסיכון הוא 44% בקרב גברים ו–28% בקרב נשים. ואצל צעירים בני 18 עד 45 הסיכון הוא 24% אצל גברים ו–18% אצל נשים.

"הצלחנו לבנות מודל המציג את הסיכוי של אוכלוסיות שונות להיות עם רמות נוגדנים שונות — למשל גברים, מבוגרים ומדוכאי חיסון, שהיו להם רמות נוגדנים נמוכות. בהתאם למודל שפיתחנו, נוכל בעתיד לנסות ולהעריך את הסיכויים לתחלואה קשה או קלה בקרב אוכלוסיות שונות, ובהתאם — לקבוע את אופי הטיפול שיידרש", אמרה רגב־יוחאי. לדבריה, "לממצאי המחקר יש משמעות רבה במיוחד למדינות העולם שטרם התחילו במתן מנת הדחף או למדינות שבהן חלפה כחצי שנה ממועד מתן המנה השנייה של החיסון. כבר התחלנו בשלב הבא במחקר, ואנו עוקבים אחר הדינמיקה של רמות הנוגדנים לאחר מועד מתן מנת הדחף של החיסון. נתונים אלו צפויים להוות חלק בלתי מבוטל בקביעת המשך מדיניות ההתחסנות בעתיד".