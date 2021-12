ועדת החיסונים טרם המליצה לחסן ילדים מחלימים, אך קבעה כי יוכלו להתחסן

ועדת החיסונים והצוות לטיפול במגפות (צט"מ) קיימו הערב (שלישי) דיון בנוגע למתן חיסון ילדים מחלימים בני 11-5, אך טרם קיבלו החלטה בנושא. לפי הודעת משרד הבריאות חברי הוועדה והצוות ימתינו עם המלצתם אם לחסן את הילדים עד לקבלת נתונים נוספים על השפעת וראינט האומיקרון על התחלואה. לצד זאת, המומחים ממליצים כי הורים לילד מחלים יהיו רשאים לחסן את ילדיהם, באם חלפו לפחות שלושה חודשים ממועד החלמתם. בנוסף, המומחים המליצו כי הורים לילדים בני חצי שנה עד 5 יהיו רשאים לחסנם בכפוף לאישור ועדת חריגים - מדובר בילדים עם מחלות רקע שנמצאים בסיכון מוגבר לפתח תחלואה קשה, או שאחד מבני ביתם כזה. המומחים צפויים לקיים דיון נוסף בנושא לאחר שיתקבל עוד מידע על הזן.

במשרד הבריאות כבר הצהירו השבוע כי אין מניעה לחסן ילדים מחלימים בקבוצת הגילים, בחלוף שלושה חודשים ממועד ההחלמה. על אף שלא יצאה כל המלצה רשמית בנושא. ההצהרה פורסמה לאחר שדווח באתר וואלה כי ראש הממשלה נפתלי בנט חיסן את בנו בן התשע שהחלים מקורונה.

עברו לתצוגת גלריה ילד מתחסן נגד קורונה במתחם בתל אביב, בחודש שעבר צילום: מוטי מילרוד

הדיון על חיסון מחלימים בני 11-5 נעשה על רקע עדויות ומחקרים, שמראים על ירידה ברמת הנוגדנים בקרב ילדים מחלימים בגילים האלו, וכן בשל החשש מהתפשטות וראינט אומיקרון. ההמלצה אינה מובנת מאליה, שכן מדובר בקבוצת גיל עם מערכת חיסון שהיא יחסית חזקה, לעומת של מבוגרים, ושהתחלואה בה היא יחסית קלה. בישראל ישנם כיום יותר מ-220 אלף ילדים בגילי 5 עד 11 שנדבקו בנגיף. מאז תחילת מבצע החיסונים לפני כשבועיים חוסנו כ-92 אלף ילדים במנת החיסון הראשונה. מדובר במנת חיסון במינון מופחת, לעומת מנת החיסון שמקבלים מבוגרים.

בנוסף, חברי הצוות דנו בשאלה האם לחסן מדוכאי חיסון במנה רביעית. לפי הודעת משרד הבריאות, במהלך הדיון הוצגו נתונים המראים שקבוצות מסוימות של מדוכאי חיסון לא פיתחו תגובה חיסונית לאחר שלושה חיסונים, ולכן מיותר לתת להם מנה נוספת. הוועדה החליטה לנסח קווים מנחים לחסן קבוצות של מדוכאי חיסון, בהן יש סיכוי לשפר את החיסוניות שלהן על ידי מנה רביעית.

הדיון על האפשרות לחסן מדוכאי חיסון התקיים על רקע המלצת המרכז לבקרת ומניעת מחלות (CDC) בחודש שעבר, לפיה חולים מדוכאי חיסון מעל גיל 18 עשויים להזדקק למנת חיסון נוספת - שישה חודשים ממועד קבלת המנה השלישית. בעוד פחות משבועיים יחלפו חמישה חודשים מאז אושר לחסן בחיסון שלישי מדוכאי חיסון.

לפי מחקר שנערך בבית החולים שיבא, ופורסם בכתב העת The New England Journal of Medicine, הסיכוי בקרב מדוכאי החיסון שרמת הנוגדנים תהיה אפסית לאחר שישה חודשים עומד על 50% בקרב גברים בני 65 ומעלה, ועל 30% בקרב נשים בנות 65 ומעלה. גם בקרב חולים צעירים המצב דומה. בקרב גברים מדוכאי חיסון בני 45 עד 65 הסיכוי הוא 44%, ובקרב נשים מדוכאות חיסון בקבוצת גיל זו הסיכוי הוא 28%.