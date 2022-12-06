على مدار سنوات طويلة كانت العمليات الجراحة في الرأس والأعصاب امر معقد بشكل كبير وينطوي على العديد من المخاطر الصحية وفترة تأهيل ونقاهة طويلة. اضافة الى ان الكثير من المرضى كان لديهم المخاوف لعملية جراحية بالدماغ، أيضًا بسبب المخاوف من المضاعفات والآثار الجانبية المختلفة وأيضًا خوفًا من بقاء جروح واضحة ومكشوفة حتى بعد الشفاء، لكن في السنوات الأخيرة حدثت ثورة حقيقية في مجال جراحة الأعصاب تمكن الجراحة طفيفة التوغل (المنظار) من تحسين سلسلة طويلة من الإجراءات الجراحية وتنفيذها بطريقة أبسط من أي وقت مضى - مع تقليل احتمالات حدوث مضاعفات وآثار جانبية مختلفة.

עברו לתצוגת גלריה الدكتور احمد مسودة اخصائي جراحة الاعصاب و الدماغ وازالة الاورام من خلال المنظار وبالتدخل الجراحي المحدود.

"في التوجه الطبي التقليدي فان اجراءات جراحة الأعصاب كانت تتطلب فتح جمجمة الرأس بعملية جراحية مركبة اذ انه نتيجة لفتح الجمجمة كانت العلية الجراحية تستغر وقتًا طويلًا وتترك حتى بعد الشفاء اثارًا كبيرة وبارزة للجرح" يقول الدكتور أحمد مسودة وهو خبير جراحة الأعصاب واستئصال اورام الرأس بطريقة الجراحة طفيفة التوغل. "خلال العقد الاخير حصل هناك تطور في مجال طب وجراحة الأعصاب طفيف التوغل بالتعاون بين مجال طب الأعصاب ومجال الأنف والأذن والحنجرة. في جراحة طفيفة التوغل يمكننا إجراء شق صغير في الرأس أو إجراء العملية الجراحة نفسها عن طريق الأنف. حيث انها تتميز هذه العمليات الجراحية بتقصير مدة الجراحة نفسها وحتى تقليل وقت الشفاء والتأهيل وتقليل مدة البقء في المستشفى ومنع حدوث علامات جروح في الرأس".

مراقبة دقيقة لسير العملية كلها

الطب طفيف التوغل وجد في اعقاب التقدم والتطور في الاجهزة التكنلوجية حيث انه في الماضي كان الطبيب الجراح يستخدم امرين مركزيين واساسيين لإجراء العملية الجراحية، الاول يداه والثاني عيناه اذ انه كان يشغل بيداه ادوات التقطيع في الجسم وفي عيناه كان يحصل عمليًا على بينات وعلامات ومؤشرات عن الوضع الصحي للمريض الذي يتواجد تحت العملية، وكانت العمليات الجراحية تؤدي وتسبب لوجود جروح كبيرة جدًا لدى المريض.

لكن اليوم في العمليات الجديدة بالإمكان استخدام كاميرات صغيرة والتي بداخلها الياف بصرية وادوات تقطيع دقيقة جدًا، ويتم استخدامها باجهزة تشخيص محوسبة والتي تعطي للطبيب صورة دقيقة لوجه وجسم المتعالج، وفي عملية التوغل الطفيف فان الطبيب يقوم بادخال الاجهزة لداخل جسم المريض المتعالج والتي تصل الى سمك بعض المليمترات فقط او من خلال اعضاء الجسم المفتوحة مثل الانف والتي لا تسبب لجروح او ثقوب في الجسم.

"يتم إجراء العمليات الجراحية بمساعدة منظار داخلي يجمع بين الألياف البصرية والكاميرات" يقول الدكتور احمد مسودة ويضيف "نقوم بإدخال الكاميرا في جسم المريض عن طريق الأنف - وهي بدورها تنقل لنا رؤية دقيقة للعملية الجراحية. ونقوم باستخدام الادوات الدقيقة للوصول إلى الدماغ نفسه. ومن الممكن الوصول إلى الدماغ من خلال ادخال الادوات عن طريق الأنف أو من خلال الجيوب الأنفية ونقوم بإجراء حفر مجهري بدقة كبيرة وهكذا نصل إلى الورم نفسه داخل الدماغ. خلال العملية الجراحية نحن ستخدم نظام ملاحة متقدم نوع من اجهزة GPS الخاصة لجسم الإنسان اذ بمساعدته نتحقق دائمًا من وضعنا فيما يتعلق بالورم والأعصاب والأوعية الدموية القريبة".

עברו לתצוגת גלריה ورم في القسم الامامي تمت ازالته بشكل كامل في مستشفى شيبا

ويضيف الدكتور مسودة ان "الأطباء جراحين يخططون مسبقًا ما هو حجم الشق في الدماغ وبعد ذلك يقوموا بسحب الورم نفسه الى الخارج حيث تسمح لنا هذه التكنولوجيا بضخ الورم نفسه فقط وفصل نسيج الورم عن أنسجة الدماغ. أما الخطوة الأخيرة من العملية فهي إغلاق الفتحة التي قمنا بفتحها خلال عملية دقيقة ومعقدة للغاية تجعل من الممكن الحد بشكل كبير من الضرر الذي قد يلحق بالأعصاب البصرية او تلف الشرايين وتقليل الاتصال بين الدماغ والأعصاب".

لقد اكتسبت تقنية الجراحة طفيفة التوغل انشار كبير في العديد من مجالات الجراحة في الماضي حيث كانت في الاساس بمجال الجراحة الباطنية وجراحة الجهاز الهضمي ووفقًا لدراسة أجرتها شركة iData Research فانه بكل عام يتم اجراء 13 مليون عملية جراحية طفيفة التوغل في الجهاز الهضمي في جميع أنحاء العالم، حيث يتيح التقدم التكنولوجي في هذا المجال توسيع استخدام اجهزة التوغل الطفيف لمجالات جراحية اخرى بما في ذلك جراحة الأعصاب.

"هناك تطور كبير جدًا في مجال التكنلوجيا والاجهزة التي نقوم باستخدامها" يقول الدكتور احمد مسودة ويضيف "خلف كل تخصص بمجال العمليات طفيفة التوغل هناك سيرورة كبيرة من التأهيل المهني والطبي والدورات التعليمية والتدريبية خارج البلاد، وبفضل هذه الدورات التأهيلية والتعليمية فاننا اليوم نعرف انواع الاورام المختلفة ومبنى الدماغ بشكل ادق وافضل من الماضي وهذا ما يمكننا من القيام بتنفيذ العمليات بطريقة مختصرة وقصيرة وجيدة".

"تغير ايجابي لدى المرضى"

الدكتور احمد مسودة كان قد قرر دراسة الطب منذ جيل صغير، وتحديدًا منذ ان بدأ بمرافقة افراد عائلته لفحوصات واجراءات طبية مختلفة "عندما كنت في مرحلة الدراسة الثانوية ورافقت جدتي لفحوصات وعلاجات طبية بسبب معاناتها من ورم في الرأس التقيت بأطباء مختصين في طب الاعصاب وكانت هذه اللقاءات بمثابة توجيه ومساعدة لي لدراسة مجال الطب واختيار التخصص بمجال جراحة الاعصاب" حيث تعلم ودرس في مدينة القدس، وسافر للمملكه الاردنية الهاشمية لدراسة الطب هناك وبعدها اجرى التدريب ي مستشفى كابلان.

עברו לתצוגת גלריה "عملية ناجحة من الممكن ان تمنع معاناة المريض" تصوير : ارتور ابموف

"بعد انهاء فترة التدريب انتقلت للعمل في المركز الطبي تل هشومير للتخصص في مجال طب وجراحة الأعصاب وهنا يجب التنويه والانتباه بان مجال طب الاعصاب قام بنقلة نوعية كبيرة وهامة في السنوات الأخيرة حيث كان في السابق المختص في المجال يقوم بعلاج كافة المجالات في الدماغ والعمود الفقري وكبار السن والاطفال الا انه اليوم في هذه المرحلة فان لكل مجال اختصاصه واهتمامه ولكل مجال تخصص هناك تخصصات ثانوية وعينية".

الدكتور مسودة قام بأجراء تخصصات دقيقه خارج البلاد ،الاول في مدينة ملبورن، استراليا ؛في تخصص لأورام قاعدة جمجمة الرأس والاعصاب التي تحيط بها والثاني في مدينة أوتوا ، كندا تخصص التوغل الجراحي الطفيف باورام بقاعدة الجمجمة وأورام الغده النخاميه و الأعصاب القحفيه – وهي تلك الأعصاب التي تخرج مباشرة من الدماغ ومسؤولة عن النظر والسمع وحاسة الشم وتحريك الوجه. "تعتبر الاورام الموجودة في منطقة الأعصاب القحفية اورامًا صعبة للغاية والمس بها قد يسبب اضرارًا كبيرة" يشير الدكتور مسودة ويؤكد "بمساعدة العلاج المهني الصحيح نحن نساعد المرضى بتغير ايجابي كبير في حياتهم عندما يتم الكشف عن ورم قد يقوم بالضغط على اعصاب النظر او ورم يؤدي الى اوجاع في الوجه فان عملية ناجحة من الممكن ان تؤدي الى العلاج والشفاء وانهاء معاناة المريض"

د. احمد مسودة

هاتف: 054-7665560

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الدكتور احمد مسودة .