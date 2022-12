בסימן קריאה

Temples of Books - מאת: Marianne Julia Strauss

ספריות הן הרבה יותר מאוספי ספרים. הן ארכיונים של ידע, מרחבי לימוד, מקורות השראה וחיבור, וגם אייקונים בולטים של אדריכלות, המייצגים את החברות שבנו אותן.

על הארכיטקטורה המגוונת של ספריות ברחבי העולם - ממקדשי מילה כתובה קדומים ומפוארים ועד לספריות מיקרו העשויות מפלסטיק ממוחזר - ב-Temples of Books, המזמין למסע מצולם מרהיב בין הספריות הגדולות, היפות והמיוחדות ביותר בעולם.

עורכי האלבום, המוכרים לנו מהספר Do you read me? Bookstores Around the World, מדגישים ב-304 עמודים את הגיוון שבו התממש בעולם רעיון הספרייה: מאולמות בארוק מפוארים עמוסים בספרים בכריכות עור, דרך יצירות מופת אדריכליות מודרניסטיות של אמצע המאה העשרים, ועד לכמה מדפים בתא טלפון ציבורי, שעוצב מחדש כדי לשמש מקום לאוהבות ואוהבי ספר.

[330 שקלים]

As Promised (6) Everyday Middle Eastern Lifestyle - מאת: דוד חליבה

הלבנט מעולם לא נראה מסעיר, צבעוני ומזמין יותר גם בגיליון השישי של As Promised, כתב העת המרהיב מבית היוצר של דוד חליבה, המוקדש לכל מה שחדש, מעניין ואסתטי בלבנט - מונח גיאוגרפי ותרבותי המתייחס לחלק המזרחי של אגן הים התיכון. כלומר, גם אנחנו.

בגיליון מספר 6 - Everyday Middle Eastern Lifestyle - על עבודתו של הקרמיקאי גור ענבר, על הסוריאליזם של האמנית הדיגיטלית שיר פקמן, הצלמת מיכל חלבין בתיעוד מבגדי הקודש של מעצב אופנת הגברים הישראלי הד מיינר, מפגש אישי עם השפית נורה הרץ, ועוד ועוד צילומים וסיפורים מהמזרח התיכון.

[90 שקלים]

מחווה והתנגדות - אדריכל אסף לרמן - מאת: דן הנדל

בתור הזהב של הסוציאל–דמוקרטיה, הקשר בין אדריכלות מודרנית ומבני ציבור התבסס על התשתית הכלכלית והחברתית של מדינת הרווחה. כאשר תהליכי ההפרטה החלו לסדוק את התשתית הזאת, נקלעה גם האדריכלות, שעמלה על מתן צורה לספֵירה הציבורית, לעמדה בעייתית.

האדריכל יליד תל אביב, אסף לרמן, מציע לשאוב מן הרגעים המכוננים של האדריכלות הישראלית ולהנחית גרסה מעודכנת של הישן בלב החדש. גוף העבודה שלו ממוקד במרחב הציבורי ובנסיון להטעין אותו ברלוונטיות חדשה אל נוכח מגמת ההפרטה אשר מאיימת על עצם קיומו. במסגרת זו לרמן חתום על התערבות ועידכון של כמה מהפרויקטים האיקוניים ביותר בישראל, בהם חידוש היכל הספורט ביד אליהו, חידוש בניין עיריית תל אביב, הספרייה באוניברסיטת חיפה ומרכז תאו בהרצליה.

דן הנדל הוא כותב ואוצר שעבודתו מתמקדת בתערוכות מבוססות מחקר, תוך תשומת לב מיוחדת לרעיונות, דמויות ופרקטיקות שאינם נחקרים דיים, המשפיעים על סביבות בנויות עכשוויות.

[114 שקלים]

Classic Cars - A Century of Masterpieces - מאת: Simon de Burton

סיימון דה ברטון נסע בשבילנו בכמה ממכוניות האספנות הנחשקות ביותר של המאה העשרים, כאלו שרוב האספנים היו רוצים להחזיק בהן בגלל העיצוב, המראה, האופי, הביצועים וההנאה מהנהיגה בהן. מאלפא רומיאו 6C ועד פורשה 996 GT3, המחבר מציג מכוניות מכל עשור משנות ה-30 של המאה העשרים ועד סופה; כולן נחשבות לאבני דרך, ולפיכך גם מחירן עלה באופן ניכר בשנים האחרונות.

288 עמודי הספר מציגים בעזרת 300 צילומי וצבע, בהם צילומי תקריב מרהיבים, מגוון מכוניות, בהן לנצ'יה למבדה, אוסטין סבן, פולקסווגן חיפושית, יגואר C-Type, סיטרואן DS19, פורד מוסטנג, דלוריאן DMC 12 ומקלארן F1. סעו בזהירות!

[320 שקלים]

The New Design Rules - מאת: Emily Henderson, Jessica Cumberbatch Anderson

מעצבת הפנים אמילי הנדרסון לוקחת את הקורא/ת יד ביד לאורך כל תהליך העיצוב שלה, כולל כל בחירה והחלטה שהיא מקבלת על צבעים, סידור רהיטים, חיפוי חלונות וגופי תאורה. בספר זה תלמדו מתי להעסיק קבלן לעומת אדריכל, מעצב או הנדימן מוכשר, איזה חומרים כדאי לבחור (ולמה כדאי לוותר, למשל, על משטחי שיש), מהן המידות הנכונות של אלמנטים שונים בכל חדר ועוד ועוד.

בין אם אתם/ן לקראת שיפוץ מלא ובין אם רק רוצים/ות לרענן את חזות הבית, הנדרסון מלמדת איך לקחת סיכונים מבלי להתחרט במדריך מפורט ונגיש לעיצוב פנים, המלווה באינספור צילומים מדירות ובתים אמיתיים.

[220 שקלים]

