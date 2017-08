ספרו של גיא לרון מתמקד בהיבט פחות משמעותי של מלחמת ששת הימים

The Six Day War: The Breaking of the Middle East", Guy Laron. Yale" University Press, 384 pp ב–2 ביוני 1967, יומו הראשון של משה דיין כשר הביטחון, כינס הנשיא גמאל עבד אל־נאצר את ראשי צבאו ואמר להם שישראל תתקוף את מצרים ב–4 או ב–5 ביוני. בהמשך תיקן את עצמו וקבע בוודאות שתהיה זו התקפה אווירית, ב–5 ביוני. וכך היה. גיא לרון ניסה לגלות כיצד השיג נאצר את הסקופ שלו. התשובה המרעישה היתה יכולה להיות חלק ממה שלרון מתאר בהקדמה לספרו החדש על מלחמת ששת הימים כסקופ של עצמו: המקור של נאצר, הוא טוען, היה כנראה...