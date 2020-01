העורב של סיון שיקנאג'י לא תופס גובה

איורים: אלינור נחאיסי, עריכה גרפית: סטודיו אריאל, עריכה ספרותית: דביר צור

סוגה: נובלה גרפית

קהל יעד: אוהבי ספרות גותית

מדף: לצד "Like a Velvet Glove Cast in Iron" של דניאל קלווס ו"Ghost Stories of an Antiquary Vol. 1" מאת מ"ר ג'יימס

לסיכום: יצירה שלוקה בבעיה שמאפיינת את גיבוריה — קושי לתקשר ולבטא רגשות

בפואמה "העורב" מתאר אדגר אלן פו אדם שהולך ומאבד את שפיות דעתו בעקבות פגישה עם ציפור תמימה, שנכנסה לביתו דרך החלון עם רדת הלילה. האיש משליך את כל יגונו וכאבו האישי על היצור המסכן שהוא רואה בו לא פחות משליח השטן אלי אדמות. בסופו של הדבר האימה החיצונית, הופעתה הפתאומית של הציפור, פחותה בהרבה מן האימה הפנימית ששוכנת בלבו של כל אדם. הנובלה הגרפית הקצרה "אורב", תוצר של שיתוף פעולה בין הסופרת והמשוררת סיון שיקנאג'י והמאיירת אלינור נחיאסי (השניים כבר שיתפו פעולה בספר מתכונים טבעוני לילדים), מזכירה במידה רבה את היצירה המפורסמת ביותר של פו.