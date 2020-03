Who will, may hear Sordello’s story told

רוברט בראונינג

סִפּוּר שֶׁל פּוּרִים אֲסַפֵּר לָכֶם

בְּעֶזְרַת ה'. הַאִם הוּא יִשָּׁמַע?

עוֹלֶה עַל דַּעְתִּי זִכָּרוֹן רָחוֹק:

לְנֹכַח "סוֹרְדֶלוֹ", פְּרִי עֵטוֹ שֶׁל בְּרָאוּנִינג,

— הוּא הָיָה מִגְּדוֹלֵי הַמְשׁוֹרְרִים

הַוִּיקְטוֹרִיָנִים — הִתְבַּטֵּא עֲמִיתֹו

אַלְפְרֶד לוֹרְד טֶנִיסֹון: "בְּאוֹתָהּ פּוֹאֶמָה