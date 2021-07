We've been alone too long

let's be alone together

(Leonard Cohen)

הִיא בְּסַךְ הַכֹּל אָמְרָה שֶׁבְּעֵינֶיהָ

הַמִּלָּה הֲכִי יָפָה בְּעִבְרִית הִיא פַּרְגּוֹד

וְכָל מָה שֶׁנֶּאֱמַר אַחַר כָּךְ נִשְׁמַע כְּמוֹ שִׁיר

שֶׁהֲרֵי נְיוּ יוֹרְק כּוֹתֶבֶת אֶת תֵּל אָבִיב

וּבְכָל פַּחִית שֶׁל הוֹמְלֶס

יֵשׁ מַסְפִּיק דְּרָמָה לְתֵאַטְרוֹן שָׁלֵם.