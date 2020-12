"הולכים לפגוש את האיש": ג'יימס בולדווין הוא סופר חשוב ומבריק, אבל אסופת הסיפורים שלו בינונית

רוצים לקרוא תקציר של הכתבה?

אף על פי שג'יימס בולדווין הוא סופר נפלא שעודנו רלוונטי, חד ומרגש שנים אחרי מותו, קובץ סיפוריו הקצרים "הולכים לפגוש את האיש", שראה אור בתרגום ראשון לעברית, הוא אסופה בינונית. אין בה אלא וריאציות גולמיות על שני הרומנים המצוינים שלו, "ארץ אחרת" ו"Go Tell It on the Mountain", ופרסומה כעת בעברית נראה כמו ניסיון לרכוב על גל העניין המחודש והנלהב במנוח וברפרטואר שהותיר.