Gili Kugler, When God Wanted to Destroy the Chosen People: Biblical Traditions and Theology on the Move, De Gruyter: Berlin/Boston, 2019

במסורת היהודית ט' באב מציין סדרה של אירועים קשים בתולדות ישראל. בכל קנה מידה, ט' באב מעורר מחשבות על מערכת היחסים המורכבת בין האל ועמו, הכוללת מרכיב דומיננטי של דחייה הדדית. דחייה זו מבטאת מצד אחד מצבים של נטישת העם את אלוהיו ומצד שני היגדים קשים של האל בדבר המשך קיומו של העם. סוגיית האל הרוצה להשמיד את עמו עומדת במרכז הספר של גילי קוגלר, חוקרת ישראלית המלמדת מקרא ולשון עברית באוניברסיטת סידני באוסטרליה. דיון בנושא הספר נראה מתאים לט' באב, מועד המרכז את מסכת האירועים שהביאו את עם ישראל לא אחת לסף השמדה.