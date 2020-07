קורל ירון (23)

גרה במקסיקו סיטי, נוחתת מטורונטו

מה הספר הזה שאת מחזיקה שם?

זה נקרא "The Subtle Art of Not Giving a Fuck". זה מלמד איך לא להיתקע על דברים. אין חיים בלי בעיות, אז צריך לפתור אותן במידת האפשר ולהמשיך הלאה. אבל אני רק בהתחלה.

ואיך הולך עם זה?

לא רע, נראה לי. נראה איך זה משתלב עם החיים במקסיקו סיטי.