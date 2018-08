••• סדרת הדוקו "The Century of the Self", שביים אדם קרטיס ב–2002, עסקה בהנדסת ההמונים האמריקאית. הגיבור, אדוארד ברנייס, הוא אחד הטיפוסים האפורים והמשפיעים ביותר במאה ה–20 וארכיטיפ מושלם של ההיבריס הליברלי. ברנייס הושפע מהתיאוריות של דודו, זיגמונד פרויד, ופיתח את השימוש בפסיכואנליזה לצורכי שיווק. הוא נחשב למייסד תעשיית הספינים, האינסטנט־מיתוסים ושטיפת המוח הרכה לעם (שאותו החשיב, כמובן, למטומטם). השיטה שלו נכנסה במהירות רבה מאוד גם לפוליטיקה, אבל הקמפיין המפורסם ביותר שלו, מ–1929, הוא זה ששבר את הטאבו על עישון בקרב נשים. כדי למכור סיגריות לנשים אירגן ברנייס הפגנה פמיניסטית מבוימת למען הזכות לעשן, תחת הכותרת "Torches of Freedom", לפידי החופש (כי "סיגריה מסמלת כוח גברי. אם תחבר אותה עם התרסה כלפי הגבריות, נשים יעשנו ויהיה להן זין"). העיתונות הוזמנה מראש, והאמריקאיות המעשנות, עם המבט המתריס, הקסימו את הכפר הגלובלי. ברנייס היה מרוצה; הוא האמין בסגולות המשחררות והתרפויטיות של השוק החופשי.

האמונה הזאת הלכה והתהדקה עם החרדה הגוברת מהקומוניזם ומהתגברות הפשיזם באירופה. על רקע אלה, הגישה שברנייס הציע נראתה מתקדמת, שוחרת שלום ודמוקרטית: תיעול חיובי של הליבידו האמריקאי לטובת צריכה, "צמיחה" ואתוס של נורמליות בורגנית. ברנייס, כמו ליברלים רבים לפניו ואחריו, האמין שהאדישות הפוליטית של העם היא טבעית ובריאה ("הם לא רוצים לדעת") וש"צמיחה" היא אינדיקציה לדמוקרטיה מתפקדת. לשיטה שלו הוא קרא "הנדסת ההסכמה".

אחרי מלחמת העולם השנייה התעשייה קיבלה תיאבון והגברים חזרו הלומי קרב. אמריקה השתוקקה לשעוט אל מסלול הצמיחה הבטוח ואל נורמליות בורגנית. ברנייס ושות' היו שם, למשל, כדי למתג את המטבח החדיש שהבטיח לנשים עצמיוּת מדומה וחופש מדומה לבחור לגמרי בעצמן — נניח, בין אבקה אינסטנט לאבקה שצריך להוסיף לה ביצה. "אנחנו צריכים לעשות שיפט ממה שהאמריקאים צריכים למה שהם כמהים לו", מצוטט בסדרה פול מייזר, בנקאי בכיר בוול סטריט. וכשמייזר אמר "כמהים" הוא התכוון למובן הפסיכודידקטי: חלום שלמענו שווה לקום בבוקר, מודל לשאוף אליו ככל שהכיס מאפשר, ממד גמיש ומתקדם על גבו של המרחב הציבורי הממשי והמוגבל. אנשי השיווק והמיתוג לא היו היחידים, והמסר עבר בכל אמצעי התקשורת ובבתי הספר. הדימוי הכי מוכר לסכיזופרניה הזאת, כעבור 50 שנה, הוא כנראה ה"מטריקס": הגוף הוא עבד מודרני במכונה, וההכרה שבויה בהולוגרמה של שפיות דמוקרטית.

ברנייס הוא הבורג שמספר את הסיפור הגדול על המנגנון המשומן והמסמם של האשליה ועל תעשיות היפראקטיביות מזהמות (ואמנם, מפעל חייו הוא זה שהצמיח לבסוף אלילי ספין כמו בנימין נתניהו ודונלד טראמפ). אבל מאז תקופתו ועד היום גברו עוד כמה השפעות ברקע: ניאו־ליברליזם, גלובליזציה מואצת, אינטרנט ואינפלציה של דימויים פוסט־מודרניים. כל אלה העמיקו את הפערים בין הממשי להולוגרמי, בין האינטימי לווירטואלי, בין אמצעי הייצור לצרכן ובין המקומי והגלובלי. בקיצור, בין המרחב הציבורי הממשי הקורס והיקום המקביל המתקדם.

בינתיים, מנגנון האשליה וההדחקה לא רק נוצר בחסות הליברליות. הוא גם עיצב אותה. וככל שהמרחב הציבורי הממשי מידלדל ממשאביו, נדמה שהאלטר אגו הליברלי רושם שיאים חדשים של ריחוף. ההכרה הגלובלית והרב־תרבותית שלנו חופשית היום לשוטט בין תלי רפאים של הגיונות סמנטיים וזהויות לבחירה, בזמן שהמוביליות החברתית מדשדשת מאחור. האתוס הליברלי טובע במיתוסים קפיטליסטיים ("העצמה"), ומושפע עמוקות משיטות אינסטנט תעשייתיות לאילוף הצרכן, לפילוח הקהל ולמיתוג מחדש (פוליטיקת הזהויות). אפשר להדגים את זה על תחומים רבים, אבל הדוגמה הכואבת ביותר נמצאת במיינסטרים הפמיניסטי, או הפמיניזם הליברלי. שוב ושוב הוא מדקלם "את יכולה להיות מה שאת רוצה!" בשעה שהוא מתחמק מלעסוק בתנאים ההכרחיים למרחב בחירה ותודעה מפותחת (חינוך, רווחה ועבודה). כך גם קמפיין הדגל MeToo#, המתעלם מרווחה וחינוך, ההכרחיים לטיפול באלימות מינית. משל מדכדך לתודעה הפמיניסטית הכוזבת נמצא בדימוי שאומץ כאייקון ל"העצמה" נשית — כרזת "!We Can Do It" ממלחמת העולם השנייה. זו הוזמנה במקור על ידי תאגיד הענק וסטינגהאוס, כדי לדרבן את הפועלות לעבוד מהר יותר על פס הייצור.

על רקע אלה, מובן גם למה הפמיניזם הליברלי דילג באלגנטיות דווקא על האתגר המטריד של האמהות: לידה וגידול ילדים מתנגשים עם הדימוי של האשה המשוחררת וה"מועצמת". ובעיקר, אמהות היא צומת קריטי, שבו הכרה ושוויון על הנייר אינם מספיקים: הנוסח הליברלי מעודד את הנשים להתאים את עצמן לעולם העבודה הקפיטליסטי המואץ, שעוצב לגבר המפרנס מבוקר עד ערב, בשעה שאשתו מגדלת את הילדים, הרחק מהעולם היצרני והעובד. ננסי פרייזר ואחרות כבר כתבו על ההשפעה המאלפת של הניאו־ליברליזם על הפמיניזם: נושאי ההכרה והייצוג חשובים, אך אינם מתמודדים עם תרבות העבודה או עם הסיכון הגבוה לעוני אצל נשים. סילביה אן הולט, בספרה "חיים ששווים פחות" (1986) חקרה איך הפמיניזם האמריקאי טיפח את מיתוס השחרור, אך לא שיחרר את רוב האמריקאיות, האמהות. לא מפתיע, שגם היום כשליש מהאמהות האמריקאיות נעדרות מעולם העבודה, או שקרוב לשליש מהנשים השחורות חיות בעוני. על עובדות כאלה לא נשמע בטקסים של הוליווד. אבל בעולם הממשי, המציאות של המוני נשים מערביות היא תמצית השבר של האשליה הליברלית. במילים אחרות, כשמדובר בצד המערבי של הכדור, הנשים הן אלה שמשלמות לפני כולם את המחיר על המירוץ הקפיטליסטי חסר ההבחנה. שום סלוגן מתחום "הנדסת ההסכמה" לא יאלחש את זה. 