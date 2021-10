רק 142 איש מתוך חמישה מיליון מחוסנים בישראל לקו בדלקת שריר הלב

במחקר רחב היקף שבחן את כלל המחוסנים בישראל בין דצמבר 2020 למאי 2021 נמצא כי השכיחות של דלקת שריר הלב בקרב מחוסנים בני 16 ומעלה נמוכה מאוד. במחקר, שפורסם הלילה (רביעי) בכתב העת The New England Journal of Medicine (NEJM), נכתב כי אותרו 142 מחוסנים שלקו בדלקת בסמיכות לחיסון מתוך כ-5.4 מיליון איש שחוסנו במנה ראשונה וכ-5.1 מיליון איש שחוסנו במנה שנייה. לפי תוצאות המחקר, הסיכוי הגדול ביותר לחלות בדלקת הוא בקרב בני 19-16.

