החרם על צפון קוריאה גורם להתפרצות שחפת

ד"ר או יונג איל פותח דלת זכוכית שעליה מתנוסס הסמל הכתום המזהיר מפני סכנה ביולוגית, ומציג את המכשיר שהיה אמור לחולל מהפכה בעבודתו, שלה הוא מקדיש את חייו. זהו GeneXpert, מכשיר לזיהוי מהיר של החיידק הגורם לשחפת ושל עמידותו לאנטיביוטיקה. הוא אמנם נראה קצת כמו מיקרוגל ביתי, אבל באמצעותו המעבדה של ד"ר או יכולה להשלים בדיקה לנוכחות החיידקים הגורמים למחלה בתוך שעתיים בלבד במקום בחודשיים.

מהרגע שד"ר או הזמין את המכשיר, המיוצר בארצות הברית, עד שהוא הגיע אל המעבדה שבצפון קוריאה חלפו שנתיים תמימות. השמחה הייתה גדולה, עד שהתברר שהמכונה זקוקה לערכות מיוחדות שאי אפשר להשיג בקוריאה הצפונית. לא ממש ברור אם רכישת ערכות כאלה מנוגדת לסנקציות הבינלאומיות המוטלות על המדינה, ובמשך זמן רב היצרן Cepheid סירב לחשוף את החומרים שבערכה מאחר שזהו מידע מוגן בפטנט. אבל גם אם אין בעיה רשמית בהזמנת הערכות האלה מחו"ל, אף אחד אינו מוכן לעזור לד"ר או לעשות את זה מחשש שיעורר את זעמה הבלתי צפוי של ארצות הברית.

GeneXpert הוא מכשיר אוטומטי שבו ישנן ערכות מיוחדות המזהות נוכחות של חיידקי שחפת ובודקות את עמידותם בפני ריפרמיצין (rifampicin), התרופה האנטיביוטית העיקרית המשמשת לטיפול במחלה באמצעות ריצוף גנטי של החיידק. בערכות המצורפות למכשיר יש כל מה שצריך בשביל התהליך. מחירו של המכשיר כ-17.5 אלף דולרים ומחירה של ערכה חד פעמית בסביבות 10 דולר.

למרות התחושה שהסגר על צפון קוריאה הוקל לאחר פגישת הפסגה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבין שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און, בכל זאת הממשל האמריקאי ממשיך להפעיל לחץ כלכלי על המדינה. התוצאה היא פגיעה בייבוא תרופות ואספקה רפואית לאלפי חולי שחפת צפון קוריאנים, והמעבדה של ד"ר או חדלה לתפקד באפריל השנה.

מכשיר לזיהוי חיידק השחפת. ריצוף גנטי בתוך שעתיים Eric Talmadge/אי־פי

מחלת השחפת קוטלת מדי שנה יותר מ-1.6 מיליון בני אדם בכל העולם, במיוחד במדינות מתפתחות. אם לא מטפלים בה היא גורמת למותם של חצי מהאנשים שנדבקים בה, והיא גם נחשבת למחלה המידבקת הקטלנית ביותר הידועה היום – כל חולה בשחפת צפוי להדביק 10–20 אנשים נוספים שבאו במגע עמו.

במדינות מפותחות הושגה שליטה כמעט מלאה על השחפת: חיסון שניתן לאזרחים מונע את הופעתה, ואם מישהו נדבק הוא מקבל שילוב של תרופות שיכולות לרפא אותו בתוך חודשים ספורים. אך במדינות פחות עשירות כמו צפון קוריאה ומדינות אפריקה שמדרום לסהרה ישנם עדיין הרבה מאוד מקרי הדבקה והרבה מאוד מקרי מוות כתוצאה ממנה.

כדי לסייע לצפון קוריאה להשתלט על בעיית השחפת העביר לה ארגון הסיוע הבינלאומי The Global Funds to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria מענקים של יותר מ-100 מיליון דולר מאז שנת 2010, והודות לכספים אלה קיבלו בשנה שעברה כ-190 אלף צפון קוריאנים טיפול במחלה. לפני כמה שבועות הפסיק הארגון להעביר למדינה מענקים והודיע שהסיבה לכך היא שאינו יכול להסכים עוד ל"תנאים המיוחדים במינם" השוררים בה. דובר הארגון, סת' פייסון, אומר שהקרן הודיעה על כך לפיונגיאנג כבר בפברואר השנה כדי שיהיה לה מספיק זמן למצוא מקורות מימון חלופיים, ובכל מקרה הארגון יספק תרופות ומוצרים רפואיים לחולי שחפת עד יוני 2019.

הממשל האמריקאי הוא אחד התורמים הגדולים לארגון Global Fund, והשנה התחייב להעביר לו 1.4 מיליארד דולר. החלטתו של הארגון הדהימה את הרופאים במעבדת השחפת בפיונגיאנג ששיבחו את עבודתו אך האשימו את אנשיו בכניעה ללחציה של ארצות הברית ולאיומיו של טראמפ להמשיך בלחצים עד שצפון קוריאה תפרק את מאגר הנשק הגרעיני שלה. המתנגדים להפסקת המימון מכנים את המהלך "בגידה בעם הצפון קוריאני", ומזהירים מפני משבר הומניטרי.

הפסקת פעילותם של ארגוני הסיוע היא בהחלט סיבה לדאגה. כשחולי שחפת מוותרים על חלק מהתרופות שנרשמו להם, מפסיקים ליטול אותן לפני הזמן או עוברים לתרופות פחות טובות חיידק השחפת עלול לפתח עמידות בפני שתי התרופות היעילות ביותר נגד המחלה. כתוצאה מכך יהיה קשה יותר ויקר יותר לטפל בה. רשויות הבריאות בעולם דיווחו על הימצאותה של שחפת עמידה בפני תרופות בסין, בהודו וברוסיה וכעת היא גם נמצאת בצפון קוריאה.

ד"ר או יונג איל. מעבדת השחפת אינה מתפקדת מאז אפריל השנה Eric Talmadge/אי־פי

המדינה המבודדת מודעת היטב לצרכיה ולחולשותיה, והראתה נכונות מפתיעה לקבל עזרה מסוכנויות האו"ם ומארגוני סיוע זרים, לאפשר להם נגישות ולשתף אותם במידע. כך, נוסף על Global Fund, הארגון המבוסס ביותר המטפל בחולי שחפת בצפון קוריאה הוא The Eugene Bell Foundation שתומך ביותר מאלף חולים ב-12 מרכזים ברחבי המדינה. ארגון יוג'ין בל מתמקד רק במלחמה בשחפת העמידה בפני תרופות שהטיפול בה נמשך כשנה וחצי ועולה כ-5,000 דולר לאדם. סטיבן לינטון, שהקים את הארגון ב-1995, מוטרד מאוד: "אנחנו מטפלים כעת רק בעשירית מהחולים בשחפת עמידה בפני תרופות". לדבריו, כמחצית מהחולים מתגוררים בפיונגיאנג, עיר שאוכלוסייתה מונה כשלושה מיליון תושבים. הסיבה לכך פשוטה: שחפת עמידה מתפתחת אחרי חשיפה לתרופות שנכשלו, אבל באזורים כפריים אנשים מעטים יותר מקבלים את התרופות האלה מלכתחילה.

גם הוא וגם ממשלת צפון קוריאה חוששים מפני מה שיקרה לחולים כשהתרופות שהגיעו בתמיכת הקרנות הזרות ייגמרו. רבים מהחולים ימותו, אבל לא לפני שידביקו עוד רבים נוספים: "זוהי מחלה שנישאת באוויר", מציין לינטון. "בכל פעם שנמצאים במקום סגור עם חולה שחפת מישהו עלול להידבק ממנו. לכן, כל האנשים שנוסעים לצפון קוריאה, כל התיירים, הדיפלומטים, עלולים להידבק מכל אדם שמתקרב אליהם". הוא חושש שהאחריות למה שעלול לקרות בצפון קוריאה בהקשר לשחפת יוטל על וושינגטון משום שארצות הברית נחשבת לאחראית העיקרית לסנקציות. "אם לא ייעשה משהו, ובהקדם, מצב החירום הרפואי הזה יתפרסם בקוריאה כ'סנקציות מגפת השחפת' וירדוף את חצי האי הקוריאני עוד דורות רבים".