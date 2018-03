שטייניץ: בליכוד לא שוקלים להחליף את נתניהו, אבל לעולם אל תגיד לעולם לא

השר יובל שטייניץ אמר הערב כי בליכוד לא שוקלים להחליף את ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות התתפתחויות בחקירות המתנהלות נגדו, אך לא פסל את האפשרות על הסף. "אני לא רואה את זה קורה, אבל never say never", אמר שר האנרגיה ל-103fm. "אין הצדקה לזה כרגע, כל עוד אין הכרעה שיפוטית. ניסיון העבר מוכיח שצריכים להמשיך".

שטייניץ הוסיף כי הוא "לא מרגיש טוב" לנוכח חתימת הסכם עד המדינה עם ניר חפץ, דוברו לשעבר של ראש הממשלה."אני מקווה כמו כל אזרח שפוי ורציונלי שבסוף, כמו במקרים אחרים, זה יסתיים בלא כלום. כל מי שרואה את נתניהו אומר שהוא מתפקד בצורה יוצאת מן הכלל, בשנה האחרונה ובחודשים האחרונים". שטייניץ הוסיף כי "בחירות עכשיו זה חוסר אחריות לאומית וחוסר יציבות כרוני".

רה"מ נתניהו והשר שטייניץ בכנסת, בשנה שעברה אוליבייה פיטוסי

שרת התרבות מירי רגב הגיבה הערב בכנס שדרות לגיוסו של חפץ לעד מדינה: "אני לא מתרגשת מעדי מדינה, כי אני לא כמוכם תולה כל אחד בכיכר העיר. כפי שאמרתי גם בעבר, אנחנו צריכים לאפשר לחקירה להתנהל באופן מסודר על ידי המשטרה. כשיגיעו הממצאים והראיות ליועץ המשפטי לממשלה הוא יקבל את ההחלטה ויביא את ההמלצות".

שר הביטחון ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר לחברת החדשות כי "צריך לתת למערכות את הזמן לעשות את העבודה ולא לנסות ללחוץ ולזרז ולהשפיע. אני לא חושב שזה ישפיע על ראש הממשלה. ברור שכולנו מאחלים לו שיצא מכל החקירות".

על האפשרות להקדמת הבחירות, אמרה רגב: "כרגע אני לא רואה בחירות בפתח. המפלגה היחידה שלא צריכה לחשוש בבחירות זה הליכוד, אבל כפי שאתם רואים אנחנו רק הולכים ומתחזקים בסקרים. אני לא יודעת שראש הממשלה דיבר על הקדמת הבחירות, להיפך - שמעתי ממנו שכשיחזור מביקורו בוושינגטון בסוף השבוע הזה עם תחילת השבוע ייפגש עם המפלגות ועם החברים שיושבים איתנו בקואליציה כדי לפתור את בעיית חוק הגיוס".

באופוזיציה, מנגד, קראו לנתניהו לעזוב את תפקידו. ח״כ תמר זנדברג (מרצ) מסרה בתגובה לחתימת ההסכם עם חפץ: "לא הגיוני שראש ממשלה שכל אנשיו הקרובים מודים בעבריינות ימשיך לנהל את ענייני המדינה כאילו דבר לא קרה. ראש הממשלה שלנו ליהק לכל המשרות הציבוריות עבריינים עושי דברו כאילו היינו בסיציליה. ככה נראית התפרקות של מאפיה, לא של ממשלה". ח"כ עפר שלח, יו"ר סיעת יש עתיד, כתב בעמוד הפייסבוק שלו: "מה עוד צריך כדי שבנימין נתניהו יעשה את הדבר הסביר היחיד וילך הביתה?".

ח"כ מיקי רוזנטל (המחנה הציוני) מתח ביקורת על חתימת ההסכמים עם חפץ ועם מנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר: "לא אוהב את הסידור עם פילבר וחפץ. למשטרה די ראיות גם בלעדיהם. ההסכם איתם הוא מסר מעודד שחיתות: בכירי בממשל שותפים לעבירות ומתווכים לשוחד ויוצאים ללא כל עונש".