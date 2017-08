מדענים: רק 60% ממיני העקרבים הקיימים בעולם מוכרים לאנושות

אף שהעקרבים הם מהיצורים העתיקים ביותר על פני כדור הארץ, ונמצאים עליו כ-435 מיליון שנים, מדענים אומרים כי רק 60% מסוגי העקרבים מוכרים להם. לורן אספוסיטו, אוצרת ארכנולוגיה - חקר העכבישים, העקרבים ומיני פרוקי רגליים אחרים - באקדמיה למדעים של קליפורניה, ולורנצו פרנדיני מהמוזיאון האמריקאי לטבע, לצד מומחי עקרבים אחרים, דיווחו לאחרונה על זיהויים של שלושה מינים חדשים של עקרבים. במחקר שפרסמו ב-Bulletin of the American Museum of Natural History תיארו החוקרים כיצד אספו את העקרבים בשטח, בחנו אותם בהשוואה...