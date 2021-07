שופט פדרלי בארה"ב פסק כי תוכנית "החולמים" להגנה על מהגרים אינה חוקית

בית משפט פדרלי בטקסס פסק אתמול (שישי) כי תוכנית ממשלתית שאישרה מעמד תושבות זמני למהגרים שנכנסו לארה"ב ללא מסמכים אינה חוקית. התוכנית הנקראת DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) מספקת הגנה מוגבלת מגירוש לכ-650 אלף בני אדם, שהגיעו לארה"ב כילדים או בני נוער. אלה מכונים "חולמים", על שם החוק שקידם ממשל אובמה ב-2012 כדי להסדיר את מעמדם, DREAM Act — ראשי תיבות של Development, Relief, and Education for Alien Minors.

החוק לא עבר בפועל בקונגרס מעולם, וממשל אובמה קידם את התוכנית בכל זאת. בשל כך התנהלו בתשע השנים האחרונות מאבקים משפטיים ממושכים על חוקיותה של התוכנית. ב-2017 היא בוטלה תחת ממשל טראמפ, אולם בדצמבר האחרון הורה שופט פדרלי לחדשה. עם כניסתו לבית הלבן בינואר השנה, הנשיא ג'ו ביידן חתם על צו לחידושה של התוכנית. במקביל, ביידן הודיע כי יפעל להסדרת מעמדם של 11 מיליון בני אדם החיים בארה"ב מבלי שמעמדם הוסדר כחוק.

ביידן כינה את הפסיקה "מאכזבת ביותר" ואמר כי היא "דנה מאות אלפי מהגרים לעתיד לא בטוח". לדבריו, משרד המשפטים יגיש עתירה נגד הפסיקה "על מנת להבטיח את המשך ההגנה על התוכנית"; וגם המשרד לביטחון המולדת מתכוון לפעול בסוגיה זו.

בפסיקתו ביום שישי, השופט אנדרו האנן קבע כי על הממשל הפדרלי לחדול מלהכיר במהגרים נוספים כזכאים לתוכנית אולם הותיר על כנה את ההגנה הקיימת למי שכבר נכללו בה. האנן פסק לטובת קבוצת מדינות שעתרו נגד התוכנית — טקסס, אלבמה, ארקנסו, קנזס, לואיזיאנה, מיסיסיפי, נברסקה, דרום קרוליינה ומערב וירג'יניה.

בכל המדינות האלה המושל או התובע הכללי הם רפובליקאים. בלב העתירה עמדה טענתן כי ממשל אובמה עקף את הקונגרס ללא סמכות כשאישר את הפעלת התוכנית, וכן כי היא מרוקנת את משאבי מערכות החינוך והבריאות שלהן. לפי השופט האנן, המדינות העותרות הוכיחו כי "המשך הפעלתה של התוכנית ישית עליהן קשיים". עוד פסק השופט כי "לממשלה אין כל רצון בהמשך הפעלתה של תוכנית שהחלה ללא אישור חוקי".

משרד התובע הכללי של מדינת ניו ג'רזי הגן על התוכנית בבית המשפט, לצד "הקרן המקסיקאית־אמריקאית להגנה משפטית וחינוך" (MALDEF). נשיא הקרן, תומס סאינז, מסר כי בכוונתם לערער על פסיקתו של השופט האנן. "ההחלטה ממחישה שוב את החשיבות בפעולה של הקונגרס שתשקף את רצונו של רוב מוחלט של אזרחים ומצביעים... המעוניינים בכינון נתיב לאזרחות למשתתפי התוכנית ולמהגרים צעירים אחרים", מסר סאינז.

עברו לתצוגת גלריה איש משמר הגבול האמריקאי משגיח על מהגרים החוצים את נהר הריו גרנד בגבול טקסס-מקסיקו, בחודש שעבר צילום: Eric Gay/אי־פי

יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי הודיעה כי הדמוקרטים בקונגרס ימשיכו לקדם את אישור החוק המקורי שהציג ממשל אובמה. פלוסי קראה למחוקקים הרפובליקאים "להצטרף אלינו בכיבוד רצונם של אזרחי ארה"ב ובכיבוד החוק, על מנת להבטיח כי 'החולמים' יזכו לנתיב לאזרחות קבע".