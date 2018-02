שחקנית "קלולס" שמכעיסה את הקהילה השחורה הודיעה שתרוץ לקונגרס

השחקנית סטייסי דאש, המוכרת בעיקר בשל הופעתה בסרט הנעורים "קלולס" ועלתה לכותרות גם בשל הטינה כלפיה בקהילה השחורה בארה"ב בשל אמירותיה כפרשנית ברשת הטלוויזיה השמרנית פוקס, הודיעה על כוונתה לרוץ לקונגרס. ברשת CNN דווח כי דאש הגישה אתמול (שני) את המסמכים שהפכו את מועמדותה כנציגת מחוז 44 בקליפורניה בקונגרס לרשמית.

דאש בת ה-51 הפכה לכוכבת כשגילמה את דיאן בסרט הקומדיה ובסדרת הטלוויזיה שהפכו לקאלט, ונהנתה ממעמד של "איט גירל" בקהילה השחורה מאז שנות ה-90. היא השתתפה בסדרות טלוויזיה רבות שהיו חלק מרכזי בתרבות הפופולרית השחורה באותן השנים, דוגמת "המופע של ביל קוסבי", "הנסיך המדליק מבל אייר" ו-"סינגל ליידיז", וגם כיכבה בקליפ של הזמר קניה ווסט.

ב-2012 הכריזה דאש כי היא תומכת במועמדותו של מיט רומני הרפובליקאי מול ברק אובמה והפכה לאחת הרפובליקאיות השחורות הבולטות במדינה. ההחלטה רכשה לה מקום בולט בצוות הפרשנים של פוקס ניוז, אך גם גרר עם השנים בוז רב מהקהילה השחורה בארה"ב.

בספרה, There Goes My Social Life: From Clueless to Conservative (הנה הלכו החיים החברתיים שלי: מקלולס לשמרנית), דאש מתארת את הביקורת שספגה מהיום שהצהירה על תמיכתה ברומני. "צייצתי 'הצביעו לרומני, התקווה היחידה לעתיד שלכם'. בגלל שלא רציתי את אובמה לעוד 4 שנים. בגלל שלא רציתי שנהיה במצב שאנחנו נמצאים בו כיום. צייצתי את זה ולמחרת חיי השתנו, אנשים החלו לקרוא לי "הדוד תום", להגיד לי שאני לא אוהבת שחורים, שאני לא אוהבת את זה שאני שחורה, קראו לי להתאבד, זה היה מדהים".

סטייסי דאש קוראת להצבעה לטראמפ ברשת פוקס - דלג סטייסי דאש קוראת להצבעה לטראמפ ברשת פוקס

אלו לא היו רק עמדותיה הרפובליקאיות שזיכו אותה במעמד המפוקפק בקרב קהילתה, אלא גם הצהרותיה בסוגיות אחרות שהפכו אותה לדמות מפלגת במיוחד. ב-2013, כשעובדים של פאולה דין, כוהנת הבישול הדרומי, טענו שכינתה אותם בכינויים גזעניים, דאש יצאה להגנתה. "רק אלוהים יכול לשפוט את מה שבלבך, פאולה, ואגב, הבת שלי אוהבת את התוכנית שלך", צייצה. כשאופרה הצטרפה למחאה על הרג הצעיר השחור טרייבון מרטין, דאש קראה לה "להתבייש".

ב-2016, בעיצומו של הקמפיין של שחקנים ובמאים שחורים להחרים את טקס האוסקר בשל היעדר נציגות למועמדים שאינם לבנים (OscarssoWhite#), דאש כינתה את הסוגיה "מגוחכת", ואף לקחה את הביקורת כמה צעדים נוספים. "אנחנו צריכים להחליט", אמרה על הקהילה השחורה בארה"ב. "או שאנחנו רוצים סגרגציה או אינטגרציה", והוסיפה שיש לבטל ערוצים שפונים לקהל שחור וגם את פרסי התרבות של הקהילה. "כמו שלא צריך להיות חודש של היסטוריה שחורה, אתם יודעים? אנחנו אמריקאים. נקודה".

דאש לא חסכה ביקורת גם על בנושאים שמרניים אחרים, דוגמת זכויות נשים ולהט"בים. ב-2015, היא אמרה על תקיפות מיניות בקמפוסים: "אני חושבת שצריך להגיד לילדות הטובות להישאר בבית, להיות בטוחות. והילדות הרעות האחרות, הנשים הרעות, אלה שאוהבות להיות שובבות, יכולות לצאת ולשחק ולהיפגע". ב-2016 היא הצהירה שטראנסג'נדרים לא צריכים להיות מורשים להשתמש בשירותים לפי בחירתם. "תעשו בשיחים", אמרה. "לא יודעת מה להגיד לכם, אבל אני לא אסכן את הילד שלי בגלל שאתם רוצים לשנות את החוק".

ב-2016 טענה דאש שעמדותיה הרפובליקאיות סגרו בפניה דלתות בהוליווד. "בגלל העמדות הפוליטיות שלי, נגמרו לי ההזדמנויות בתחום המשחק. רודפים אותי בהוליווד, אני ברשימה השחורה. הסוכנים שלי זרקו אותי. לא היה לי אודישנים מעל לשנה בגלל האמונות שלי ומה שאני מייצגת", אמרה בראשיון ל-CNN. ב-2017 סיימה רשת פוקס את העסקתה.