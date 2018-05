החתונה המלכותית: המונים יצאו לרחובות לצפות בנסיך הארי ובמייגן מרקל

מיליונים ברחבי העולם מתכוננים לצפות בחתונה, שתחל ב-14:00 שעון ישראל. הנסיך צ'ארלס ילווה את הכלה בטקס עקבות היעדרות אביה. בניגוד למסורת, מייגן לא תנדור לציית לבעלה

המוני בריטים ותיירים כבר התאספו באזור וינדזור לקראת החתונה המלכותית של הנסיך הארי מווילס, השישי בתור לכתר המלוכה הבריטי, עם השחקנית האמריקאית מייגן מרקל. הטקס יתחיל היום (שבת) בשעה 14:00 שעון ישראל, לעיני 600 אורחים ומיליוני צופים ברחבי העולם. המלכה אליזבת השנייה הודיעה היום כי הזוג הנשוי יכונה: "הדוכס והדוכסית מסאסקס".

משבר משפחתי העיב על החתונה. אביה של מרקל הסתבך בפרשת צילומי פפרצי מזוייפים, והודיע שלא יגיע לאירוע, לדבריו בעקבות התקף לב. היעדרותו המפתיעה חייבה את הממלכה לבצע שינויים של הרגע האחרון, וחותנה של מרקל, הנסיך צ'ארלס הוא שילווה אותה בטקס במקום אביה.

החתונה נחשבת לפורצת דרך מכמה סיבות. ראשית, מרקל תצעד לבדה רוב הזמן, ותלווה על ידי צ'ארלס רק בחלק האחרון בכנסייה - בהחלטה שכונתה פמיניסטית בתקשורת הבריטית. בנוסף, בנדרים שיאמרו אחד לשני, מרקל לא תישבע לציית להארי, בניגוד לנדר המסורתי הנהוג בטקס הנוצרי. הזוג גם בחר לשלב בטקס מוזיקה מסורתית ועכשווית. מקהלת גוספל תשיר את השירים Stand By Me ו-This Little Light of Mine, אשר מזוהים עם הקהילה האפרו-אמריקאית.

אבל השניים בחרו גם להמשיך עם המסורת. החתונה תיערך בכנסיית סנט ג'ורג', שהוקמה במאה ה-15. הארי עצמו הוטבל לנצרות בכנסייה זו, ואביו, הנסיך צ'ארלס, נישא בה לאשתו השנייה קמילה. מחוץ לכנסייה החלו הבוקר מצעדים של משמר המלוכה. בהתאם למסורת, השניים בילו את הלילה במלונות שונים, וייפגשו שוב רק בחתונה.

משמר המלוכה סמוך לווינזדור, היום DYLAN MARTINEZ/רויטרס

הקהל בווינזדור נערך לחתונה המלכותית, היום James Hardisty/אי־פי

אזרחים ממתינים לחתונה, היום POOL/רויטרס

2,600 בני אדם, בהם אזרחים, הוזמנו לחצר טירת ויזנדור, כדי להשתתף בחתונה המלכותית. אף שרובם לא יהיו בכנסייה, הם יצפו בכניסת הזוג למקום. "הנסיך הארי וגברת מרקל רצו שיום חתונתם יעוצב כך שגם אנשים מהציבור יוכלו לקחת חלק בחגיגות", נכתב בהודעת הממלכה, "החתונה הזו, כמו כל החתונות, תהיה רגע של כיף ואושר, שישקף את ערכי החתן והכלה".

"זה הרגע שאנחנו חוגגים את לידתה מחדש של משפחת המלוכה", אמר קני מקינלאיי בן 60, שהגיע מסקוטלנד כדי לצפות בחתונה, "זה הרגע שבו כל האומה מתאחדת, במקום להיות מפולגים. זה יום שבו אני גאה להיות בריטי".

אופרה וינפרי מגיעה לחתונה, היום POOL/רויטרס

החתונה מעוררת התלהבות גדולה בממלכה, אך גם לא מעט סערות. משפחתה יוצאת הדופן של מרקל מושכת אש ממגוון סיבות. היא אמריקאית, אמה שחורה ואביה לבן, ומשפחתה - כולל הוריה הגרושים ואחיה ואחיותיה המנוכרים - נחשבים אנשים בלתי צפויים. הוריה של מרקל התגרשו בילדותה, ובמשך שנים היא התנכרה לאביה, אולם לאחרונה השניים התפייסו.

מרקל האב, המרוחק מהתקשורת ואינו מתמצא בהלכותיה, היה שק האגרוף החביב על הצהובונים הבריטיים. לאלה יש בדרך כלל כישרון מיוחד ליצור מחלוקות ופולמוסים המבוססים על הבדלי מעמדות, ולאחר מכן לטעון שהם "מזועזעים" מקיום המחלוקות האלה. ביום ראשון פרסם הדיילי מייל מאמר שבו נטען כי מרקל שיתף פעולה עם צלם במקסיקו, שבה הוא חי, כדי ש"יתפוס אותו" מתכונן לחתונה, וימכור את התמונות לכלי תקשורת בתור תמונות שצולמו ללא רשותו.