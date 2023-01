כמו קדחת עונתית, נחה באחרונה על מרבית הפוליטיקאים־ח"כים־מתראיינים מזדמנים רוח של הוגי־דעה משפטיים לשעה, ובכל הזדמנות שבה נתחב לפיהם מקרופון בסוגיית החרפה הקרויה, משום מה, "רפורמה משפטית", הם מתמלאים בדחף לאו־בר־כיבוש להעיר בארשת פנים קמוטת־מצח, בריטית ממש, בבחינת "I've come down from the upper class, to mend your rotten ways" — כי, ובכן, הם מתנגדים לחרפה; אך מיד מורידים את טון הדיבור ומעירים: "נכון, אמנם יש צורך לעשות תיקונים מסוימים במערכת המשפט, אבל לא אלה".