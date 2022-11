"מסורת כל הדורות המתים מעיקה כסיוט על מוחות החיים"

קרל מרקס, ה-18 בברומייר של לואי בונפרטה (1852)

לפני כשנה כתב לי חבר אימייל שכותרתו "איזה כיף". בעודו קורא בקינדל את ספרו האחרון (דאז) של הפילוסוף הסלובני סלבוי ז'יז'ק, Pandemic 2, הוא גילה כי זה ציטט ארוכות מאמר שלי שפורסם שנה לפני כן בגיליון של כתב העת Social Text, שיוחד למגפת הקורונה על שלל היבטיה החברתיים. כותרת המאמר שלי "הידיים הקטנטנות של השוק" (The Tiny Hands of The Market), כיוונה לפיזיונומיה, אותה תיאוריה לפיה מראהו החיצוני של אדם מספק תובנות על אישיותו, של נשיא ארה"ב דאז דונלד טראמפ שהיווה את ההתגלמות הפיזית של רוח הקפיטליזם באותו רגע – ההקשר היה הידיים הקטנות של טראמפ והאופן בו העשירים ביותר התעשרו עוד יותר במהלך המגיפה, העניים נאלצו להמשיך לעבוד תוך סיכון חייהם, והפערים החברתיים רק התעצמו. "היד הנעלמה של השוק" היא דימוי של עיוורון שאיפשר לאדם סמית הסקוטי לחשוב את הטוב הכללי כפועל יוצא של האינטרס האישי (תוך התעלמות מהמושבות מהן נבזז מה שהפך לעושר האומות). הרי הגופות והעמים שעורקיהם הפתוחים נשתו, הם הדבר הנעלם, שאליו יש להיות עיוורים, כדי לא לראות ניצול, ביזה, עינוי, שיעבוד, רצח ואונס שהיו והינם עניין שבשגרה, שבזכות העיוורון כלפיהם העשירים יכולים לראות עצמם כטובים. זה היה נושא המאמר שלי, שהתמקד בהפגנות אפריל 2020, שארגנו מיליונרים אמריקנים מהימין כנגד הסגר במדינות ארה"ב השונות. אבל אין זה נושא מאמר זה.

עברו לתצוגת גלריה סלבוי ז'יז'ק. "דיכאון, כרגיל" צילום: Sahan Nuhoglu / Shutterstock

משנודע לי דבר הציטוט, פניתי לכתוב לז'יז'ק אימייל תודה קצר. פתחתי בכותרת באנגלית "תודה לך" והמשכתי באימייל קצר, ששאל לשלומו והמשיך עם התודה על הציטוט בספרו, תוך ציון היות הדבר כבוד גדול בשבילי. אי אפשר היה להתבלבל בטון הנרגש מצדי. ז'יז'ק מצידו השיב ביובשנות לשאלתי לשלומו "דיכאון, כרגיל" וחתם בראשי תיבות של שמו. כל זה כבר מצחיק ואירוני וגם מריר. אבל בתחתית האימייל, הבינה המלאכותית של שירות Gmail הציעה כמנהגה שלוש אפשרויות לתשובה מתקבלת על הדעת (המלאכותית) לתשובתו של ז'יז'ק:

1. "וואו!"

2. "שמח לשמוע!"

3. "מצפה לראותך בקרוב!"

את סימני הקריאה, כמו גם את הנימה הנלהבת וודאי העתיקה הבינה המלאכותית מהאימייל שאני כתבתי. לאנרגיה המבואסת בתשובתו של המכותב לא היה מקום בבינה המלאכותית. את כל זה אני מספר כדי להציע לחשוב על בינה מלאכותית פחות כמכשיר שעובד או לא עובד (במקרה זה ניכר כי אינו עובד), ויותר כמטאפורה פוליטית שמייצרת מציאות בה אנחנו פועלים.

טסלה היא לא יותר מקלנועית

את המושג בינה מלאכותית שאוהבים לקצר ל-AI, נהוג לתפוס כמשהו עכשווי וחדשני. השדה הטכנולוגי מתפרש כחדשני ברוחנו ועיני כולנו נשואות לעדכונים או פיתוחים שיציעו איזשהו שיבוש יצירתי ופרגמטי כאחד. אבל ראוי לזכור כי רבים מהניסיונות לייצר מכשירים עכשוויים בתחום החזותי הם גלגולים של הישגי תולדות האמנות: כשהאפיפיור אורבן השמיני ביקש להחזיר את מלך אנגליה צ'רלס הראשון לחיק הכנסייה הקתולית, הוא הזמין דיוקן של המלך משלושה כיוונים מעשה ידי אנתוני ון דייק (הציור מוצג עד היום בגלריה הלאומית לדיוקנאות בלונדון), והבד נשלח לרומא, שם ג'יאנו לורנצו ברניני הפך אותו לפסל בשיש – בכך האפיפיור למעשה המציא הדפסת תלת-ממד ממדיום דו-ממדי; כשמנואל הראשון מלך פורטוגל העניק במתנה קרנף לאפיפיור לאו העשירי היתה זו הפעם הראשונה מאז ימי הרומאים שחיה זו נראתה באירופה. דיווחים על הקרנף ותיאורים שלו נפוצו ברחבי אירופה, והצייר הגרמני המחונן אלברכט דירר צייר מעין רישום זואולוגי שלו על בסיס תיאורו בכתובים – גם גוגל אימג'ס עובד כך היום, מחפשים תמונות באמצעות מלים;

עברו לתצוגת גלריה דיוקן המלך משלושה כיוונים של אנתוני ון דייק, שבהמשך הפך לפסל. הדפסת תלת ממד במאה ה-17 צילום: Royal Collection

השדה הטכנולוגי מתפרש כחדשני ברוחנו ועיני כולנו נשואות לעדכונים או פיתוחים שיציעו שיבוש יצירתי ופרגמטי כאחד. אבל ראוי לזכור כי רבים מהניסיונות לייצר מכשירים עכשוויים בתחום החזותי הם בכלל גלגולים של הישגי תולדות האמנות

כשהנזיר ז'אן-פרנסואה ניסרון הציג את הפרספקטיבות המסקרנות שלו במנזר המינם בפריז, עלו אליו לרגל לראות את מה שלימים אין דרך אחרת אלא להגדיר כמציאות מרובדת טרום עידן האיכון הלווייני – הגליל שבסופו קליידוסקופ הפוך ומולו ציור של חשמנים, מראה מבעד לעדשה דמות שלא נמצאת בציור, פניו של ישוע, פוקימון גו של המאה ה-17; פיליפו ברונולסקי ולאונה בטיסטה אלברטי פיתחו בפרספקטיבה הלינארית מכשיר מדידה ויזואלי שהוא גם מציאות מדומה, שממדל את המציאות באמצעים אשלייתיים וגיאומטריים כמו Oculus VR; כשג'יובאני בטיסטה פירנזי צייר את בתי הכלא המדומיינים שלו, הוא תיאר מרחב של פאנאופטיקון ריזומטי – דימוי שיכול לתאר את האינטרנט של ימינו; אפילו עריכת הגנום העכשווית בטכניקת CRISPR שואלת מתחום הספרות, שהרי המונח "עריכה" מקורו באומנויות הכתובות בהן מעבדים כתבי יד בצורה של השמטה, הידוק, דיוק ואפיון. כך או כך, החדשנות של הטכנולוגיה נדמית כהיסטוריה של האמנות, ומי שראה כבר דבר או שניים בחייו כבר יודע שמכונית טסלה היא לא יותר מקלנועית (תפקידם ההיסטורי של יזמים משבשים דוגמת אילון מאסק הוא לעצום את הדמיון שלנו, שהרי כולנו יכולים לפנטז על מסע למאדים, אבל מתקשים לדמיין שכר ראוי למורים).

לולאת משוב

מכשירים שונים שממדלים את המציאות עושים שימוש בבינה מלאכותית, וזו מתחלקת בגסות לשני סוגים. האחד מתבסס על קיברנטיקה, תקשורת בין בני אדם ומכונות, ומתחיל עם הרעיון של מכונת המכונות שהגה מרווין מינסקי, מדען מחשבים וקוגניציה אמריקאי בן המאה ה-20. השני קשור במערכת העצבית המלאכותית (Artificial Neural Network), שיישומה המכאני, נהוג לקבוע, מתחיל עם הפרספטרון (Perceptron), אותו מכשיר חשמלי מבוסס על עקרונות ביולוגיים שהפגין כישורי למידה, שפיתח הפסיכולוג האמריקאי פרנק רוזנבלט, אבי הלמידה העמוקה, לצי האמריקני (לשתי הגישות יש פרה-היסטוריה מוסלמית ענפה מעיראק ואיראן של לפני אלף שנים). בינה מלאכותית מהסוג הראשון פועלת לפי הרעיון של מכונה המפקחת על מכונות אחרות, והשנייה משליכה על הפונקציות המכניות פעולה של למידה. טענתי היא שבכל מקרה, בשני המקרים אלה הן קודם כל מטאפורות פוליטיות.

עברו לתצוגת גלריה איור הקרנף של אלברכט דירר, ששרטט משמיעה בלבד. כמו גוגל אימג'ס צילום: Christie's

לשאלה "מה הם חיים שראוי לחיותם?" אין תשובה. זוהי שאלה בלתי פתירה שעניינה הוא עצם הצבתה. עם זאת, ישנם כאלה שחושבים שיש להם תשובה, שמאמינים שהכל פתיר באמצעות היגיון פיננסי

המושג קיברנטיקה בתורת המערכות של ימינו מבקש לתאר מערכות בעלות יכולת ייצוב עצמי תוך היזון חוזר ולולאות משוב – אם זה בעולם החי או בעולם המכונות, כפי שגרס הפילוסוף והמתמטיקאי האמריקאי, נורברט ווינר, בספרו "קיברנטיקה" מ-1948. המושג מהווה כבר יותר מחצי מאה מטאפורה מושלמת של השווקים, של מכונות, של מערכות אקלימיות ומערכות פוליטיות. בתרבות האמריקנית נהוג לומר ש"המערכת מתקנת את עצמה" – כך נתפסה בחירתו של ג'ו ביידן לנשיא ארה"ב אחרי דונלד טראמפ, כתיקון מסטייה. גם השווקים הפיננסיים או רעיונות הוליסטיים לגבי הטבע ומיקומם הטבעי של דברים מציעים מסגרת מושגית, לפיה המערכת מייצבת את עצמה. אבל בפועל, גם המערכת הכלכלית וגם מכלול החיים בביוספירה מבוססים דווקא על חוסר איזון קיצוני. עולם הפיננסים מבוסס על מצב של חוסר איזון וחוסר שוויון – יש נושה ויש בעל חוב; ולגבי מערכות החיים והטבע כפי שאנו מגדירים אותן, כבר הסביר הוגה הדעות הצרפתי, ז'ורז' בטאיי, שהשמש נותנת לנו יותר אנרגיה ממה שנוכל לעשות בה שימוש כדי לייצר חיים, ועם זאת היא אדישה לחלוטין לקיומנו ואינה ניזונה מהיזון חוזר מצד הפעילות האנושית.

"איזונים ובלמים", "מערך כוחות", ו"מערכת בעלת ויסות עצמי" הן כמה מהמטאפורות הפוליטיות של עידן החוקות במאה ה-18, כמו גם של תורת הכלכלה הקלאסית שהתפתחה בעקבות אדם סמית'. כפי שהסביר היסטוריון המדע אוטו מאייר, מושגים אלה מקורם במנוע הקיטור, שלכאורה הציע את עצמו כמכשיר שמאזן את עצמו. אבל למעשה, הקיטור הוא מנוע בערה חיצוני, שדורש עבודה על מנת לשמר את האש ואת אספקת המים אליו (כל מכונה דורשת הרי שנעבוד בשבילה). בדומה לקיטור, כך גם החוקות הליברליות אינן אלא הסכמים שבין בעלי עבדים, שעיקרן שמירה על האיזון של מעמדם וצמצום החיכוך ביניהם, תוך עיוורון מודע לנעלם הגדול שאינו מופיע – העבדות ממנה נגזר העושר והכוח של מנסחי המסמכים הללו.

קודם הדמיה ורק אז המציאות

המכונה אפוא היא זו שמגדירה את יחסנו לעולם עד היום. בין אם זה רנה דקארט, שראה בבורא עולם מעין ג'פטו שמייצר מכונות, או תומאס הובס, שהציע משוואה הקושרת בין הגוף-למכונה-למדינה. על כריכת ספרו של הובס, "לוויתן" (1651), מופיע ציור מפורסם של ענק עשוי אנשים קטנטנים מעשה ידי אברהם בוסה. הובס ובוסה פקדו את תערוכתו של המתמטיקאי והאמן ז'אן-פרנסואה ניסרון בפריז והעידו שדימוי הריבון שיצרו לכריכת הספר הושפע מאותם מכשירים חזותיים ומנגנונים מכניים שראו שם. הובס פותח את הספר כך:

עברו לתצוגת גלריה תומס הובס. הציע משוואה הקושרת בין הגוף, למכונה, למדינה. איור : עדי עמנואל

המציאות הששה אלי חדשנות מכשירית שבה אנו חיים, שרואה בכל פיסת מציאות דאטה, נעדרת יכולת להבין את העולם עד תומו, ולו משום שישנם דברים שאין למקמם

"כי הואיל והחיים אינם אלא תנועה של איברים, שתחילתה מאיזה איבר עיקרי שבפנים – מדוע לא ניתן לומר שכל אבטומטון (מכונה שמניעה את עצמה בעזרת קפיצים וגלגלים, דוגמת שעון) יש לו חיים מלאכותיים? כי מה הלב, אם לא קפיץ; והעצבים מה הם, אם לא מיתרים; והמפרקים, אם לא גלגלים שמקנים תנועה לגוף כולו, כפי כוונתו של האומן? אבל האמנות מרחיקה לכת עוד יותר, כשהיא מחקה אותו יציר מופלא של הטבע, אותו חי מדבר, ששמו אדם. כי מכוח האמנות נוצר אותו הלוויתן הגדול, הקרוי קהיליה או מדינה, בלטינית Civitas, ושאינו אלא אדם מלאכותי; אכן בשיעור-קומתו ובעוצם-כוחו עולה הוא על האדם הטבעי, אשר למתן חסות לו ולהגנתו נועד. ביצור זה, השלטון הריבוני הוא נפש מלאכותית, לפי שהוא מעניק חיים ותנועה לגוף כולו; השופטים, ושאר פקידי המשפט והביצוע, הם מפרקים מלאכותיים; השכר והעונש, שמחברים כל מפרק וכל איבר אל מושב השלטון הריבוני ומניעים אותם למלא את חובתם, הם העצבים, שפועלים פעולה דומה בגוף הטבעי; עשרם ונכסיהם של כל בני הקהיליה הם חוסנו; salus populi, בטחון העם, הוא עיסוקו; היועצים שמעלים לפניו כל דבר שמן הצורך שידעהו, הם הזכרון; דין-היושר והחוקים הם שכל ורצון מלאכותיים; אחדות הלבבות – בריאות; מרי – מחלה; ומלחמת-אזרחים – מיתה; לבסוף, הבריתות והאמנות שכוננו לראשונה את חלקיו של גוף מדיני זה, צירפום זה אל זה וחיברום, משולות לאותו 'יהי', או ל'נעשה אדם', שהשמיע האל עת ברא את העולם". (הדגשה שלי)

שאלה בלתי פתירה

המושג שהובס ממציא, "נפש מלאכותית", מתאר את הריבון – מבנה מחשבה מוסכם. על פי המשוואה שהובס יוצר סביב הנפש המלאכותית אלוהים יצר את גוף האדם בצורת מכונה, והאדם יוצר מכונות (שהמפוארת שבהן היא המדינה – אותו לוויתן שנתן ליצירה את שמה). מכאן שאותן מכונות, או טכנולוגיה באופן כללי, אזוקות למעשה ליחס החברתי שמוענק להן. כשמרקו פולו הביא מסין זיקוקים, אותה תרכובת כימית הפכה באיטליה לאבק שריפה. המכשיר ויכולותיו הם חלק ממערך היחסים החברתיים, והאופן שבו משפיעים מכשירים על המציאות נגזר מכוחות חברתיים. עם מכשיר הטלפון החכם, הצירוף של מיקום-מכשיר-גוף הביא לסנכרון מטבולי – ריקודי טיק-טוק ופודיס באינסטגרם, אסמר ואיירביאנבי, מרתונים וחדרי כושר, ג'וגינג ומשאיות אוכל, מסכי מגע וחנויות בריאות, פלאש-מובז ותערוכות פופ-אפ. החיים וההון ממוזגים יחד באמצעים דיגיטליים. ובכן, כזו היא הבינה המלאכותית – כלי שעניינו בראש ובראשונה שימוש מסחרי או משטרתי לשם בקרה, שליטה, ניצול – בזה אין דבר מלאכותי. זהו עולמנו הממשי.

עברו לתצוגת גלריה שושנה זובוף צילום: Robert F. Bukaty / AP

זובוף: "במציאות שבה חללים ופעולות נסרקים כל העת, היחס בין מציאות להדמיה התהפך". זהו החזון של המטא–וורס – קודם הדמיה ורק אז המציאות

הפסיכולוגית החברתית שושנה זובוף טוענת שבמציאות בה חללים ופעולות נסרקים כל העת, היחס בין מציאות להדמיה התהפך. זהו החזון של המטאוורס – קודם הדמיה ורק אז המציאות. אתרים נסרקים לא בהכרח על מנת לשפרם, אלא כדי להגדיל את ההתניה הצרכנית, לדבריה. ניתן לומר שקרל מרקס במידה רבה תיאר יחסים אלה כשהסביר את היחס שמייצר כסף אל מול המציאות: "הכסף [...] הופך את הדימוי למציאות ואת המציאות לדימוי גרידא; באותה מידה הריהו הופך קשרים אנושיים וטבעיים ממשיים לדימויים מופשטים גרידא".

המציאות הששה אלי חדשנות מכשירית בה אנו חיים, אשר רואה בכל פיסת מציאות דאטה, נעדרת יכולת להבין את העולם עד תומו, ולו משום שישנם דברים שאין למקמם. הרי אין הסבר טכני או פיזי למיקומה של הנפש, ועם זאת אנחנו חיים כיחידים וכחברה בעלי נפש (אותו "דיכאון כרגיל" של ז'יז'ק). זה ניכר ביתר שאת בשאלות שמעלה המצאת המכונית האוטונומית. אנשים שהוכשרו בתחומי הנדסת חשמל ותוכנה נדרשים לשאלות מתחום המוסר – במקרה של התנגשות פוטנציאלית, האם על הרכב לפגוע בישיש או בזאטוט? להגן על הנוסע שבו או על האישה שחוצה את הכביש מולו?

לשאלה "מה הם חיים שראוי לחיותם?" אין תשובה. זוהי שאלה בלתי פתירה שעניינה הוא עצם הצבתה. עם זאת, ישנם כאלה שחושבים שיש להם תשובה, שמאמינים שהכל פתיר באמצעות היגיון פיננסי. כך הכנסה עתידית, נטל על מערכת הבריאות, ושלל תרגילים חשבונאיים מעולמות הביטוחים מציעים את עצמם כתשובה לשאלת החיים הראויים לחיותם. במציאות הפיננסית שלנו, לא קשה לדמיין שביום מן הימים מי שירכוש ביטוח כנגד תאונות הוא זה שהמכונית תימנע מלדרוס. פשוט כך. סנכרון מטבולי במשמעותו המורבידית ביותר. דיכאון, כרגיל.

ד"ר יהושע סימון הוא אוצר וכותב. עמית מחקר באוניברסיטת ליופאנה בלונבורג, בפרוייקט "הדימוי הדיגיטלי" של קרן המחקר הגרמנית