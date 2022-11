החודש התכנסו להם בפעם ה-27 מנהיגי העולם כדי לנסות ולהציל את האנושות מעצמה. ועידת האקלים של האו"ם (COP27), שהתכנסה בשארם א-שייח, דנה בבעיה הבוערת (תרתי משמע) של ימינו ובנתיבים האפשריים לעצור את ההתחממות הגלובלית ועמה את משבר האקלים שכבר משפיע לרעה על חייהם של מיליארדים ברחבי העולם. בעיות האקלים מוכרות לכולם, החל מפליטת מזהמים ובזבוז מזון; ועד עידוד בלתי פוסק לצמיחה כלכלית, שמחירה האמיתי הוא עוד ייצור, שמוביל לעוד פסולת וזיהום. ריבוי הבעיות האקלימיות מציף גם לא מעט נתיבים אפשריים לפתרונן, כשמרכז הכובד של הדיונים – כפי שמשתקף מוועידות אקלים קודמות – הוא הניסיון לגרום למדינות להפחית באופן משמעותי את טביעת הרגל הפחמנית שלהם. אלא שככל שהאנושות מאיצה אל עבר נקודת האל חזור (התחממות ממוצעת של 1.5 מעלות צלזיוס, ובמזרח התיכון מדובר על 4.5 מעלות), הולך ומתברר שמעטים מאוד מוכנים לצמצם את פליטת הפחמן שלהם, או מאמינים שהדבר אפשרי, בוודאי במסגרת הזמנים המדוברת. הלחץ הציבורי פשוט לא מצליח לערער את החברות הגדולות ואת ראשי המדינות, אז לפעמים נדמה שרק פתרון מסוג אחד יהיה מסוגל להציל את האדם מעצמו – הטכנולוגיה.

פיתוחים טכנולוגיים, שהצליחו להפוך טלפון קווי לסמארטפון שמאפשרים לפתור בעיות רפואיות בלחיצת כפתור, הפכו לתקווה הלבנה והגדולה – ואולי גם היחידה – של עולם הטובע בפסולת, בטמפרטורות מאמירות, במדבור מאיים ובמשאבי טבע מצטמקים. הביג טק כ"דאוס אקס מכינה" של העולם האמיתי, שכמו האל מן המכונה במחזות היווניים הקלאסיים יגיח ברגע האחרון כדי למנוע מהקטסטרופה האקלימית להתממש ויציל את כולנו. המחשבה שהנס שהצליח להכניס את הסופר-מרקט, הרופא, מערכות היחסים וערוצי החדשות לתוך טלפון נייד, יצליח להציל את כדור הארץ מפני האדם, הפך מזמן מקאצ'-פרייז בולט ברשת (חולצות וסטיקרים של tech will save us הנמכרות שם כבר שנים), או מתהיה צינית-פילוסופית על אוזלת ידו של האדם – לדרך פעולה אפשרית ממשית. אל מול עלייתם של סטארט-אפים רבים בתחום הקיימות, האקלים, אגירת הפחמן וצמצום הפליטות, עולם הטכנולוגיה, ולא המחוקק, הפך לאסטרטגיה האקטיבית הכמעט יחידה בניסיון לבלום את המשבר. וממש כפי שמשייטות ברגעים אלה באוקיינוסים ובנהרות ספינות של The Ocean Cleanup, המצוידות בטכנולוגיה ייחודית לזיהוי מצבורי אשפה ומיחזורם, שהציבה יעד דמיוני של ניקוי 90% מפסולת הפלסטיק בים עד 2040, רבים מקווים שגם בתחומים אחרים תהיה זו הטכנולוגיה שתושיע בסופו של דבר את האדם שהמציא אותה.

פרופ' קובי נחמיאס: "תעשיית הבשר לא יכלה לייצר יותר בשר, הדוחות שלהם מבהירים שכבר עכשיו ההיצע שלהם לא יכול להדביק את הדרישה של השוק, וזה רק יילך ויהיה יותר גרוע – יש פחות מים, פחות שטח ויותר התחממות, כך שההיצע יורד בעוד שהדרישה עולה"

אחד התחומים הטכנולוגיים הצומחים, הן מבחינת כמות המיזמים שצצים והבאז התקשורתי סביבם והן מבחינת השווי הגועה המשקף את ההכנסות הפוטנציאליות שלהם – הוא תחום הפוד טק, שם כולל לפתרונות טכנולוגיים שיספקו לנו מזון אחר, חסכוני יותר מבחינת ניצול משאבים. העיניים הנשואות אל תעשיות הפוד טק מדמיינות מזון שבמקביל גם יפחית את הזיהום ואת הפגיעה בכדור הארץ, גם יציע אפשרות לשמר את תרבות הצריכה והאכילה כפי שאנחנו מכירים ואוהבים, גם יהיה מגוון ועם היצע עשיר, וגם יכיל מלוא החופן ערכים תזונתיים. בקליפת אגוז, לא רחוק היום שתעשיית הפוד טק תגרום לכולנו להמשיך לצרוך בשר, חלב, ביצים ושאר מזונות מהחי ללא צורך באותו חי ובכך לתפוס שתי ציפורים במכה אחת – גם שיפור לסביבה וגם שיפור לחיות האומללות.

המספרים של ההשפעה ההרסנית של תעשיית המזון על כדור הארץ אומנם ידועים, אך מהממים בכל פעם מחדש. ענף המזון אחראי על 26% מכלל פליטת הגזים המזהמים באטמוספירה, כשכמעט 15% מכלל הפליטות בעולם מגיעים מענף גידול הבשר. חצי מהשטח הראוי ליישוב בכדור הארץ (אדמה שאינה קרח או מדבר) משמשת לחקלאות, 70% משאיבת המים המתוקים בעולם מגיעה לתעשיית המזון ו-78% מהחומרים המזהמים במי שתייה ובאוקיינוסים מקורם בגידול מזון. ולאחר כל זה, תעשיית המזון המזהמת והלא יעילה הזו לא מספיקה אפילו לשרת את צרכי התזונה של אוכלוסיית העולם כיום, שכן 40% מהאנשים לא מסוגלים להשיג מזון בריא, או בכלל מזון. כבר עכשיו כמעט מחצית מהאוכלוסייה סובלת ממשבר מזון ומחסור במזון מזין, והאוכלוסייה עוד מתרחבת ובמקביל השטחים לגידול מזון הולכים ומידלדלים – אפשר להתחיל להבין את גודל הבעיה שאנחנו צועדים אליה בפה פתוח.

אל הפער הזה, בין ההיצע המצטמק והיקר של מזון ראוי לבין הדרישה ההולכת וגדלה אליו, נכנסים עסקי תחליפי המזון. עולם ההמבורגרים כבר חווה מהפכה, לא פחות, עם מגוון תחליפי בשר מן הצומח כשגם חברות ישראליות, רידיפיין מיט לדוגמה, מתייצבות בחזית ומציעות בשר טחון וטעים ללא מרכיבים מן החי. בשנים האחרונות תחום תחליפי הבשר אף צמח אל מעבר לקציצה, ומציע נתחי "בשר". המוצרים הללו מצטרפים אל עולם תחליפי החלב, שהעמיד לא מעט מוצרים, שגרמו ללא מעט צרכנים להמיר את ליטרת החלב שלהם במשקה מבוסס שקדים, סויה או שיבולת שועל. אבל עם כל הכבוד למהלך הזה, של תחליפי בשר וחלב, שבהחלט מסייעים להוריד את צריכת המוצרים מן החי ומקלים במעט על תעשיות המזון הקורסות – העולם עדיין, וכנראה לנצח, ירצה לאכול ולשתות את הדבר האמיתי. האדם עדיין רוצה לנעוץ את שיניו בבשר אדום עמוס חלבון וללגום חלב רווי סידן, כפי שעשה אלפי שנים במקרה של צריכת בשר או מאות שנים, במקרה של חלב.

וכאן מתחילה שעתה הגדולה של הטכנולוגיה, כשמוצרים שלפני מספר שנים נראו כמו לקוחים מסרט מדע בדיוני יומרני במיוחד נמצאים כעת מרחק של שנה אחת, אולי פחות, מאישור רגולטורי להגיע אל מדפי רשתות השיווק והמסעדות ולשנות את צריכת המזון כפי שהכרנו אותה. כן, אנחנו בפתחו של עידן הבשר המתורבת. מספר סטארט-אפים ישראליים נמצאים בחוד החנית של המרוץ אל הצלחת, בעזרת טכנולוגיות שונות ומוצרים שונים. אחד הסיפורים היפים, גם אם האגביים של התחום, שמור לפרופ' קובי נחמיאס, מנהל המרכז לביו-הנדסה באוניברסיטה העברית בירושלים, שהקים את חברת Future Meat Technologies (ששינתה את שמה רק השבוע ל-Believer Meats, לצורך המשך עסקיה בארה"ב), אחת ההבטחות בענף, בעקבות שיחת טלפון בנאלית ונטולת כל מחשבה על הקמת עסק בתחום.

"קיבלתי שיחה מעניינת ממשקיע ישראלי, שרצה לשמוע מה אני חושב על הבשר המתורבת", נחמיאס נזכר, "אמרתי לו שלדעתי זה אחד הרעיונות הכי דביליים שאי פעם שמעתי", הוא צוחק ומתנדב מיד להסביר את ההיגיון מאחורי הגיחוך ההוא. "אני מכיר את העלויות של תעשיית הפארמה, שם כל ליטר של הנוזל עליו גדלים תאים מתורבתים עולה לפחות 20 דולר. כשמכפילים את זה במינימום עשרה ליטרים, מה שנדרש עבור כל קילו בשר, אז מקבלים תג מחיר של 200 דולר לקילוגרם אחד של בשר מתורבת. אני לא מכיר אף אחד שיכול ורוצה לשלם סכום כזה על בשר, רק אולי אילון מאסק. הילדים שלי בטוח לא יוכלו".

"המשקיע נעצב על ליבו וסיימנו את השיחה, אבל זה המשיך להדהד לי כל הזמן – למה זה ככה? הרי יש לי חברים שמגדלים רימות זבובים של כמה אלפי תאים לכל תולעת בעלות של דולר אחד לקילו. התאים, בין של הרימות ובין של הבשר המתורבת, מפרישים waste, כמו אמוניה או תוצרי לוואי אחרים, אבל אצל הרימות בניגוד לבשר המתורבת יש אברון דמוי כבד, שכל הזמן מסיר את הרעלים בעצמו. התוצאה היא שלא צריך להחליף כל הזמן את המצע עליו גדלים התאים, ולכן מדובר בחיסכון כלכלי וחומרי עצום. זה לא הניח לי, אז חזרתי ושרטטתי ביו-ריאקטור אחר, כזה שניקוי הפסולת בו הוא עם יעילות גבוהה יותר, וככה יצרתי את הטכנולוגיה שמאפשרת לנו להגיע למחירים של חמישה דולרים בלבד לכל קילוגרם בשר".

המשפט האחרון הוא-הוא פריצת הדרך שהשיג נחמיאס לענף ומה שהופך את החברה שהקים לאחת המובילות בתחום. אותו ביו-ריאקטור שהמציא נחמיאה אף נרשם כפטנט בשנת 2016. פיוצו'ר מיט הופכת תאי גזע לתאי שריר ושומן ואז משכפלת אותם שוב ושוב, תוך כדי השגת שורה תחתונה מהממת – ייצור בשר שדורש 98% פחות שטח, שפולט 90% פחות גזי חממה ועושה שימוש ב-85% פחות מים מאשר בשר הנלקח ישירות מפרות וכל זה במחיר ייצור של חמישה דולרים לקילוגרם בשר. החיסכון המשמעותי הזה באנרגיה, שטח ועלויות הפך את החברה של נחמיאס ליוניוקרן ("חד קרן", סטראט-אפ שחצה את רף שווי מיליארד הדולר), בעקבות סבב הגיוס השני שלה אשתקד, שעמד על יותר מ-300 מיליון דולר. אחד הדברים המסקרנים, שהופכים את החברה לחלוצה, הוא העובדה שהיא בחרה להתחיל עם מוצר פחות שגרתי בעולם הבשר המתורבת – חזה עוף.

"זה אחד המוצרים היותר נמכרים בעולם והשוק שלו הולך וגדל, בניגוד לבשר אדום שיורד בגלל דאגות בריאותיות כאלה ואחרות", מבהיר נחמיאס. "חזה עוף מדבר אל ילדים קטנים, לבני דור ה-Z וגם לדור ה-X. זה מוצר עם רמת חלבון גבוהה ומעט שומן רווי, שבינתיים זה נראה קשה, עד בלתי אפשרי, לספק לו תחליף טוב מצמחים. לכן בשר עוף מתורבת הוא הבטחה עצומה לשוק", הוא טוען. בעתיד החברה תייצר גם קבב טלה וכמובן – סטייקים מדממים שכל כולם גדלו במפעל מתאי גזע ולא מבעלי חיים שלמים.

אפשר לתרבות גם תמ"ל

חברה ישראלית נוספת שנמנית על המובילות במרוץ אל הבשר המתורבת היא "אלף פארמס", שאף תצטרף אל המשלחת הישראלית לוועידת האקלים. Aleph Farms בדיוק סיימה סבב גיוסים של מעל מאה מיליון דולר (עם משקיע אחד נוצץ בשם ליאונרדו דיקפריו). שם פועלים על מוצרים מתורבתים בשרניים במיוחד כמו מינוט סטייק וריב איי – שמיוצרים בהדפסת תלת ממד. "אנחנו מייצרים את הבשר שלנו באופן דומה לתהליך שבו מייצרים בשר קונבנציונלי, מאבני הבניין של הפרה עצמה, אבל במקום לייצר אותם בתוך הפרה אנחנו עושים את זה מחוץ לפרה", מסבירה ד"ר נטע לבון, מנהלת הטכנולוגיות הראשית של חברת אלף פארמס.

"אנחנו מאכילים את התאים שלנו באותן אבני בניין, חומרי תזונה, כמו שפרה ניזונה מהם, התאים גדלים ומייצרים את אותו סטייק שאנחנו מכירים. רק שזה קורה בתוך מתקן ייצור, אותו ביו-ריאקטור", לבון מספרת כמעט באגביות על הטכנולוגיה הבלתי נתפסת הזו. "אצלנו הזמן שלוקח להפוך מתא לסטייק הוא בין שלושה לארבעה שבועות, לעומת שנתיים לפחות כשמדובר בפרה הגדלה ברפת. הטכנולוגיה שלנו מאפשרת גם לייצא את חומר הגלם שלנו למקומות אחרים בעולם, ואז לייצר בשר מתורבת מקומי, וכך להימנע משינוע בעלי חיים, לחסוך במשאבים, להפחית זיהום אוויר ולמתן את פליטת הפחמן". מה לגבי המחיר של הסטייק הזה? "אנחנו יודעים שבשלב ההשקה הראשוני המחיר ינוע בין 30-50% מעבר למחיר של בשר קונבנציונלי, אבל תוך חמש שנים מההשקה נגיע להשוואת מחירים עם בשר רגיל", חורצת לבון בביטחון.

לא רק בשר נמצא פסע לפני מפץ גדול במיוחד. בקיץ האחרון התרחש ברחבי ארה"ב משבר חמור של מחסור בתמ"ל (תרכובת מזון לתינוקות). קשיים בקווי אספקה שנגרמו כתוצאה מהקורונה, לצד הכבדת רגולציה, שהובילה לסגירת מפעל לייצור סימיליאק במדינה, גרמו לחסר בתחליפי חלב אם, מה שחולל ללא מעט פאניקה. אל החרדה הזאת נכנסה לאחרונה חברת "וילק", של פרופ' נורית ארגוב-ארגמן, מהפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, שיחד עם אריק קאופמן, ירון קייזר, קובי בוקסדורף וד"ר מגי לוי, הקימה את אחת החברות הבודדות בעולם שמפתחות טכנולוגיה לייצור חלב אם וחלב פרה מתורבת.

ארגוב-ארגמן, המדענית הראשית בחברה, משתמשת בטכנולוגיה דומה לזו של תעשיית הבשר המתורבת, רק עם תאי חלב במקום תאי בשר. "אנחנו בפיגור אחרי תעשיית הבשר המתורבת, שבה פועלות כיום די הרבה שחקניות, אבל אני צופה שיותר חברות יפנו גם לתחום החלב המתורבת", ציינה ארגוב-ארגמן בראיון למגזין "דה מרקר" במאי האחרון. "ההתמקדות שלנו היא בייצור החלב עצמו, דרך הבנה של התהליכים המתרחשים בעטין הפרה, באמצעות התעסקות בבלוטת החלב עצמה. יש דמיון גדול בין חלב של יונקים שונים, כמו חלב אם, חלב כבשה וחלב עכברה. הם דומים מאוד זה לזה, ושונים באופן מובהק ממזונות אחרים שאנחנו מכירים. מאחר שחלב אם נועד לספק את כל הצרכים של תינוקות בני יומם, התפתחו תהליכים מורכבים במטרה להעביר את ערכיו התזונתיים לצאצא בצורה הכי טובה: חלב אם אולי אינו המזון עם ריכוז הסידן או הוויטמינים הכי גבוה, אבל בגלל ההתפתחות האבולוציונית הארוכה שלו, הוא פיתח מבנים שנושאים את הסידן והוויטמינים שלו בצורה מיטבית. התוצאה היא שהגוף שלנו יודע לספוג אותם ולנצל אותם באופן האפקטיבי ביותר – מה שלא קורה עם מזונות אחרים".

"כיום אנחנו יודעים שיש הבדל בין ילדים שגדלים עם פורמולות, לבין תינוקות שגדלים עם חלב אם", אומרת ארגמן ארגוב, בעצמה אם לשלושה ילדים. "בגלל זה חשוב כל כך לתת אלטרנטיבה טובה למי שלא רוצה או לא יכולה להניק. גם בתעשיית תחליפי חלב האם מבינים שחייבים לייצר פורמולות שדומות יותר לדבר האמיתי".

מתי? בשנתיים הקרובות

עם בשר עוף ובקר, סטייקים והמבורגרים, חלב אם וחלב פרה, ואפילו דבש מתורבת שנעשה ללא פגיעה בדבורים (לשמחת טבעונים מחמירים וכל מי שדואג לבעלי החיים המופלאים האלה), כפי שמייצרת חברת "ביו-דבש" (ישראלית גם היא, כמובן) – אפשר לומר שהעתיד הקולינרי שלנו ייראה בדיוק אותו דבר, יכיל את אותם מזונות, רק יזיק הרבה פחות לכדור הארץ ולמי שחולקים אותו איתנו, בעלי החיים. כך שייתכן והטכנולוגיה באמת תצליח להציל אותנו מעצמנו, אבל מתי?

"בכל העולם החסם העיקרי הוא רגולציה", מסביר נחמיאס. "אנשי הרגולטור טוענים שזה מוצר חדש ושהם עדיין לומדים כיצד להעריך סיכונים לגביו. הם מבקשים מאיתנו עוד קצת זמן ושנדבר איתם. אז אנחנו מדברים איתם – כלומר, עם מנהל המזון והתרופות האמריקאי ועם משרד הבריאות הישראלי – ומלמדים אותם על תהליכי הייצור של בשר מתורבת כדי להבין יחד איך לעשות רגולציה יעילה לענף. אנחנו מאוד קרובים לזה, ואם לא היתה מתפרצת קורונה בעולם, כבר היינו מגיעים לרגולציה. היום זה נראה שבשנתיים הקרובות החברות הראשונות כבר יקבלו אישורים רגולטוריים לשווק את המוצרים שלהן".

המחשבה שהנס שהצליח להכניס את הסופרמרקט, הרופא, מערכות היחסים וערוצי החדשות לתוך טלפון נייד יצליח להציל את כדור הארץ מפני האדם, הפך מזמן מתהייה צינית־פילוסופית לדרך פעולה אפשרית ממשית

אבל גם לאחר שיעברו את מחסום הרגולציה, המוצרים הללו צריכים לעבור את מבחן הצרכן. כאן נכנסים למבחן פרמטרים אחרים, כמו טעם ומחיר, שצריכים לפתות את האדם הממוצע לבחור בהם על פני המוצר המקורי והמוכר. "עד שהמוצרים האלה לא עוברים את הילדים שלי, אני לא שקט", אומר נחמיאס, "אם הבן שלי מוכן לאכול את זה, אז הכל בסדר. ואכן, כל מי שטועם מהמוצרים שלנו טוען שמדובר במוצר טוב יותר מהדבר האמיתי. לפי כל המחקרים שאנחנו עושים, הצרכנים מחכים לזה בכיליון עיניים. 40% מהאמריקאים ו-60% מהאסיאתיים מצהירים שיקנו בשר מתורבת, וזה עוד לפני שהמוצר בכלל הגיע לשווקים. אנחנו מדברים על שוק עולמי של 400 מיליארד דולר בשנה, שכבר מבטיחים לצרוך את המוצר הזה עוד לפני שראו או טעמו אותו".

בניגוד למיזמים שהעלו על ראש שמחתם את הדאגה לבעלי החיים, תוך ניסיון להקל במשהו את סבלן של החיות האומללות שמשמנות בבשרן ובחלבן את תעשיות הבשר והחלב, הפוד-טק לא מכוון כלל (או רק) לטבעונים ושוחרי בעלי חיים. "אנחנו חברה של אוהבי בשר, ואנחנו מכוונים לחוויית הסטייק הקרניבורית", מצהיר בחגיגיות אשחר בן שטרית, מנכ"ל ומייסד חברת רידיפיין מט, שמייצרת תחליפי בשר מן הצומח. "אנחנו רוצים להיות שותפים של אנשים שמבינים בבשר ובגלל זה אנחנו בקשר הדוק עם קצבים ושפים מובילים", הוא מוסיף.

גם נחמיאס מבהיר שטבעונות היא לא שם המשחק מבחינתו. "אני מאוד אוהב בשר, אני לא טבעוני, אני לא בא מעולם אידיאולוגי של 'אנשים לא צריכים לאכול בשר' וזו לא הסיבה שהקמתי את החברה. משחר האנושותף אנחנו אוכלים בעלי חיים, ואנשים לא יפסיקו לאכול בשר. אבל אם לא נשנה את שיטת הייצור של הבשר, אז הנכדים שלי לא יהיו מסוגלים לאכול יותר בשר, לא יהיו מסוגלים לאכול את האוכל שאמא שלי הכינה לי ומבחינתי זה אסון. זה אובדן מסיבי של התרבות שלנו. תעשיית הבשר לא יכלה לייצר יותר בשר, הדו"חות שלהם מבהירים שכבר עכשיו ההיצע שלהם לא יכול להדביק את הדרישה של השוק, וזה רק יילך ויהיה יותר גרוע – יש פחות מים, פחות שטח, ויותר התחממות, כך שההיצע יורד בעוד שהדרישה עולה. כשמסתכלים על הנתונים היבשים, אין ספק שחייבים להכניס טכנולוגיה חדשה לייצור בשר, כזה שאנשים רוצים לאכול, אבל עם עלויות סביבתיות נמוכות. אני שומר על העולם, לא בהכרח משנה אותו. אם אני מסוגל לדאוג לכך שהעולם יהיה קצת טוב יותר ממה שקיבלנו, זאת האחריות שלי לעשות זאת. קוראים לזה ביהדות תיקון עולם".

הטכנולוגיה אולי לא תציל אותנו לחלוטין, אבל בהחלט עשויה לעזור לנו לתקן את העולם שקלקלנו, ותוך כדי שטעים לנו. אפשר לומר שזה תיקון עולם 2.0.