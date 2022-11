הפקולטה לחקר הלא נודע

כתבה זו היא חלק משיתוף פעולה בין הארץ לבין האוניברסיטה העברית בירושלים בנושא מדע, ומתפרסמת תודות למימון ממנה

הכל מתחיל בפקעת העצבים המפותלת והרכה שמתחת לגולגולת הקשה שלנו, הרוחשת-סוערת בפעילות חשמלית וכימית. סקרנית מלידה, מחפשת כל העת הבנות ותובנות על העולם שמחוץ לנו, ועל זה שבתוכנו, כולל על המוח עצמו ועל הגֵנים שמייצרים אותו. כדי להבין את העולם וכדי לשנות אותו, להיטיב איתו ואיתנו, הקילוגרם וחצי הרך הזה – על 100 מיליארד התאים המרכיבים אותו (כמספר הכוכבים בגלקסיית שביל החלב) ועל הקשרים (הסינפטיים/פלסטיים) המחברים ביניהם – זקוק באופן דחוף וקיומי לעשות סדר בכוליות העולם. בתוהו ובוהו.

נוח למוח, על כן, לארגן ולחלק את העולם לקטגוריות כדי לעשות בעזרתן, ולו באופן טנטטיבי וזמני, סדר במהומה שמסביבנו וגם בזו שבתוכנו. וכך המטרנו, אפשר לומר, על העולם מושגים, תחומים וקטגוריות. הם מאפשרים לנו להשתמש בסימנים מוסכמים (שפה מילולית וכתובה, כולל המתמטית ושפת התווים) כדי להעביר אינפורמציה בינינו, כדי לשמר אותה וכדי ליצור קבוצות בעלות עניין משותף: ״עם״, ״סופרים, ״מדענים״. כך הגדירו לעצמן האוניברסיטאות הראשונות בימי הביניים באירופה את תחומי הלימוד הבסיסיים. את ״שבע האמנויות החופשיות״ (אריתמטיקה, גאומטריה, מוזיקה, אסטרונומיה, רטוריקה, דקדוק ולוגיקה). הן אמנם היו בנות חורין לנהל את עצמן, אבל בתנאי שלא יפיצו רעיונות ״כפירה״ – כמו דחיית קיומו של האל (אתאיזם) – ובתנאי שרק גברים ילמדו בהן. במאה ה-13 חילקה אוניברסיטת פריז את תחומי הלימוד לארבע דיסציפלינות – רפואה, חוק ומשפט, תאולוגיה ואמנויות. כיום ההפרדה התחומית הבסיסית עליה מושתתות הרבה מהאוניברסיטאות בעולם (עם וריאציות והרחבות מסוימות) היא למדעי הרוח, הטבע או החברה. משולש קדוש.

הפרדה תחומית כזאת, בהמלצת המוח, הוכיחה את עצמה כיעילה מאין כמוה. האוניברסיטאות פרחו ורבו לאחר שהשתחררו מהדת ומהכנסייה. הן משכו את טובי המוחות, סטודנטים וחוקרים, שבאמצעות מחקר לוגי ושיטתי (גם אלה המצאות חדשות יחסית) ואתוס מגלומני (במובן הטוב של המילה) היו נחושים להבין את היוניברס כולו, העולם הפיזיקלי והאדם שבו. הן מבררות מהי רב-תרבותיות? מהי הבנה? מהו ״מבנה העומק״ של השפה? ממה מורכב התא והחומר, וכיצד פועלים תהליכי החשיבה עצמם, היצירה, ההתנהגות החברתית, ההיסטורית, הפסיכולוגית של האדם. הן מתעקשות (ומצליחות) להאריך חיים, לתקן חוליים, להגיע לכוכבים, לברוא עולמות חדשים.

לחלוקת העולם לקטגוריות, עם כל התועלת הרבה שבכך, יש מחיר כבד. מרוב הצורך בהתמחות והתמקצעות, בהעמקה בתחום ספציפי, התקבעה בנו החלוקה הזאת חזק כל כך, עד שמעטים מאוד מאיתנו ״מעזים״ לחצות את קווי ההפרדה בין התחומים הללו

מחקר שאפתני כזה מביא בהכרח להמצאת מושגים חדשים (פמיניזם, מגדר, סימבוליזם, פוטוריזם, ביטקוין), לרעיונות-פורצי דרך בפיזיקה (מרחב-זמן), לטכנולוגיות חדשות (אינטרנט), לתרופות מיטיבות (אנטיביוטיקה), לטיפולים מבוססי גנטיקה (הקריספר), וליצירת מינים וחומרים חדשים ננוטכנולוגייים (גרפֵן). כל זה בזכות האתוס הבסיסי שלהן, האומר שהכל פתוח למחקר, שאין ״פרות קדושות״, שיש לבחון שוב ושוב מושגי יסוד, תיאוריות מדעיות ופילוסופיות שאולי (ואף בהכרח) פג (או יפוג) תוקפן ושאולי אחרות, טובות מהן, יבואו במקומן. אחרת נתקבע. אחרת לא נבין איך נוצר היקום (״המפץ הגדול״), מהם החלקיקים היסודיים המרכיבים אותו והכוחות הפועלים עליהם (״המודל הסטנדרטי״) ואיך נוצרו החיים עצמם (דנ"א, רנ"א – ומשם גם ה-PCR המוכר לעייפה).

אלא שאליה וקוץ בה. לחלוקת העולם לקטגוריות, עם כל התועלת הרבה שבכך, יש מחיר כבד, כבד מדי לדעתי. מרוב הצורך בהתמחות והתמקצעות, בהעמקה בתחום ספציפי, ובגלל ״המשולש הקדוש״ – ״טבע, רוח או חברה״ – התקבעה בנו, החוקרים והסטודנטים, החלוקה הזאת חזק כל כך, עד שמעטים מאוד מאיתנו ״מעיזים״ לחצות את קווי ההפרדה בין התחומים הללו. זה מוביל לחוסר עניין, כמעט פחד, מעולם הידע האחר, מהשפה האחרת שהתפתחה שם. חלוקה קטגורית החלטית כזאת אינה מעודדת את החוקרים והסטודנטים להיות ״אדם לכל עת״, ״אדם עגול״ (לא מרובע) בהשראת לאונרדו דה וינצ׳י. היא חוסמת אותם מלהכיר ולפענח את העולם על רוחב היבטיו, על כוליותו.

ואיך ינבע מזה אדם רנסנסי, המתעניין הן בתורת היחסות של אלברט איינשטיין, ששינתה לחלוטין את הדרך שבה אנחנו מבינים את העולם הפיזיקלי (ובלעדיה לא היה קיים ה-GPS, הווייז בבת עיננו), והן במהפכה הקוביסטית של פבלו פיקאסו וחבריו. והרי שניהם, איינשטיין ופיקאסו, עוסקים בקשר בין הזמן לבין המרחב, והיכרות משולבת כזאת עשויה להביא להפריה הדדית בין חוקרי הפיזיקה לחוקרי האמנות. החלוקה הזאת לא מעודדת את חוקרי מדעי הרוח לדעת מהו גֵן ועריכה גֵנטית, ומהן עקרונות הפעולה של ״מכונות לומדות״ ואינטליגנציה מלאכותית, מהפכה המתרחשת ברגע זה ממש ושאולי אין שנייה לה בתולדות האנושות . היא גם לא מעודדת את חוקרי מדעי הטבע להכיר שירה, ספרות ואמנות, שלעתים קרובות הקדימו את זמנן ופתחו צוהר, בעזרת הדמיון והרגישות האמנותיים, לעולם פוטנציאלי שהתממש בפועל ברבות השנים. והרי המילה מדען (scientist) נולדה בכלל בהשראת המילה אמן (artist).

לאחרונה שוחחתי עם קולגה על דאגתי ממצבם העגום, המקומם (בלשון המעטה), של מדעי הרוח. מצב הפוגע בעצם המהות של האקדמיה, ובפרט במחקר הנעשה במסגרת ״המדעים המדויקים״. הוא אמר שלדעתו מדעי הרוח, לימודי שירה ופילוסופיה, אלה מותרות. ״מה יוצא מזה?״ תהה. לך תסביר לו, שכל מה שאנחנו עושים במדעי הטבע, כל כולו, במודע או שלא במודע, פועל על רקע מושגים שהתפתחו וממשיכים להתפתח ולהתברר במדעי הרוח והחברה. המדען הרי מונע מהתהליכים הרגשיים וההטבעות הפסיכולוגיות והחברתיות שמובילות אותו לשאול את השאלות הספציפיות שהוא חוקר, ולחפש משמעות/הוקרה/הבנה בעקבות החיפוש הזה. גם במובן זה, מדעי החברה והרוח הם הבסיס למדעי הטבע.

ומי יברר, אם לא מדעי הרוח והחברה, את ההשלכות האתיות העצומות שיש למחקר גנטי, להנדסה הגנטית? מי יקבע האם נכון להתערב במוחו של חולה (או בריא) כדי לשנות בו דברים? אנחנו המדענים? מובן שלא. מי יברר מה ההשלכות של התפיסות העכשוויות באשר למבנה העולם הפיזיקלי על שאלות יסוד כמו שאלת קיומו (או אי קיומו) של רצון חופשי? מי יברר שאלות כאלה אם לא פילוסופים, היסטוריונים ומשפטנים? והרי לאנשי מדעי הטבע אין די כלים לעסוק בשאלות אלה, ולחוקרי מדעי החברה והרוח אין את הידע הבסיסי, את השפה, להבין את ההיבטים הטכניים של הבעיה הזאת.

כשאני משוחח עם חברי החוקרים ממדעי הרוח והחברה, אני נוכח לדעת עד כמה הם חוששים להיפתח לשינויים המתרחשים ברגע זה מולנו, המשנים את העולם מקצה-אל-קצה. כל זאת בזכות מחקר ביולוגי ומדעי המחשב, והנדסה ופיזיקה – הנדסת רקמות, הדפסת איברים, עריכה גנטית, רחם מלאכותי, ממשק מוח-מכונה, אוואטרים דיגיטליים, וניתוחים מדויקים מרחוק באמצעות רובוטים. יש כאן פער של שפה, ויש כאן חשש לא מבוסס מחוסר היכולת להבין.

ישנה לשמחתי (ולא להפתעתי) כמיהה גדולה של סטודנטים, מוחות שעדיין לא התקבעו במסגרת המשולש הקדוש, להכיר את העולם על היבטיו הרבים. להיות רנסנסיים. מניסיוני, הקורסים המבוקשים במיוחד הינם אלה השוברים את גבולות מדעי הטבע, הרוח או החברה. כאלה הם הקורסים ״פיזיקה ורצון חופשי״ (בין פיזיקה לפילוסופיה של מדע), ״מוח ומוזיקה״ (בין חקר המוח למוזיקה), או ״עתיד הטכנולוגיה ועתיד האנושות״ (בין חקר המוח להיסטוריה). וגם ישנם מספר מוגבל של תארים המשלבים תחומי ידע שונים, כמו מדעי מחשב ואמנות. אלה כיוונים ראשונים, נכונים ומעטים מדי.

נכון, אי אפשר לו (בינתיים) למוח האחד ללמוד הכל לעומק, אבל פריצות דרך רבות התרחשו בעקבות ״חיכוך״ בין תחומים, בעקבות השאלת מושגים מתחום אחד לאחר. חיכוך פורה כזה חסר באקדמיה והיעדרו פועל לרעתנו, כחוקרים, כתלמידים וכחברה. כדי לבנות גשרים מפרים וחיוניים, וכדי להבין את העולם, על האוניברסיטאות לנצל את האתוס שובר המוסכמות שלהן, ולשרטט גבולות רכים וגמישים יותר בין התחומים שבהם הן עוסקות: להקים פקולטה למדעי הטבע והאמנות (Faculty for Arts and Sciences); לפתוח באוניברסיטה מוזיאון שיציג עבודות שנבעו מהקשר בין מדענים ואמנים (Museum of Arts and Sciences, MARS); להזמין מספר ״אמני בית״ לפעול באופן קבוע במסגרת האוניברסיטה, ולממן אותם ברוחב לב; להקים פקולטה לחקר הלא-נודע; לאתר שאלות שהתשובות להן דורשות הבנה במספר תחומים ולבנות סביבן קבוצות מחקר דינמיות הפועלות לאורך זמן ביחד; לאפשר לחוקרים לעבור מפקולטה לפקולטה בקלות אם ירצו בכך, ולסטודנטים לבחור מנחים בעלי רקע מכמה תחומי דעת להנחות את עבודות המחקר שלהם. הם כבר יעשו את החיבור.

הצייר הספרדי ז׳ואן מירו אמר שמטרתם של אמנים היא ״להבין את ״האלפבית של הנפש״. גם אנחנו, החוקרים והחוקרות הלומדים והלומדות באוניברסיטה, מעוניינים להבין את האלפבית של הנפש ושל העולם בכוליותו. הפלאנו להתקדם בהבנת האלף ובהבנת הבֵּית, כל אחת לחוד. כעת הזמן להבין את שתיהן ביחד. את הכתב כולו.

פרופ' עידן שגבהוא חוקר במרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח והמחלקה לנוירוביולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. קבוצת המחקר שלו עוסקת בבניית מודלים מתמטיים של תאי עצב ורשתות עצביות במוח היונק, כולל האדם, במטרה להבין כיצד הם מאפשרים לפעול בעולם מורכב ודינמי ולשנות אותו