שיחה ממתינה, וממתינה, וממתינה: אנשים לא יודעים מתי להפסיק לדבר

כמה זמן שיחה צריכה להימשך? התמונה מוכרת: אתם לכודים בשיחה ארוכה, שגוועה באבה, מביטים סביבכם ומנסים למצוא מפלט, אך בלא הועיל. כדי שלא להיחשב ללא מנומסים, אתם נאלצים להמשיך ולסבול.

מחקר שממצאיו התפרסמו השבוע בכתב העת Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America מאשר את החשד: לא משנה עם מי אנחנו מדברים או על מה, רק כ–2% מהשיחות מסתיימות כששני המשתתפים רוצים בכך, ורק לעתים נדירות זה קורה במועד הרצוי לאחד מהם. הפער בין משך השיחה המועדף על המשוחחים לבין פרק הזמן שנמשכה בפועל היה בממוצע כמחצית מאורך השיחה.

עברו לתצוגת גלריה ברק אובמה משוחח בטלפון עם בנימין נתניהו, ב-2009 צילום: Pete Souza / The White House

עורך המחקר אדם מסטרויאני קיבל את ההשראה לעריכתו מהמסיבות שבהן השתתף בתקופת לימודיו באוניברסיטת אוקספורד. מסטרויאני, היום דוקטורנט לפסיכולוגיה בהרווארד, אמר ששנא ללכת למסיבות כאלה מחשש שייתקע בשיחה עם מישהו בלי שתהיה לו האפשרות לסיים אותה באדיבות. ואז חשב: "מה אם שנינו תקועים בשיחה הזאת כי אנחנו חושבים בטעות שבן השיח רוצה להמשיך בה?"

למעשה, הממצאים מתבססים על שני מחקרים. במחקר הראשון התבקשו 806 משתתפים להיזכר בשיחותיהם האחרונות עם אחרים. כ–80% מהשיחות היו רומנטיות, ידידותיות או משפחתיות. יותר מ–66% מהמשתתפים דיווחו כי בשלב מסוים בשיחה הרגישו שהיתה צריכה להסתיים, ושהם יכלו ליהנות ממנה יותר אילו זה קרה קודם.

במחקר השני השתתפו 252 זרים, שהובאו למעבדה כדי לשוחח בזוגות בהשגחת החוקרים. הזוגות התבקשו לדבר בין דקה ל–45 דקות, ואחר כך רואיינו בחדרים נפרדים. הראיונות אפשרו למדענים לשמוע את שני צדי הסיפור, וכך הם אספו נתונים רבים יותר על רצונם של הנסיינים להמשיך בשיחה. התברר להם שהמשתתפים טעו ביותר מ–63% בהערכת רצונם של בני השיח שלהם בנוגע למשך השיחה.

החוקרים, שבדקו קרוב לאלף שיחות בין בני משפחה, חברים וזרים, גילו שלא משנה מהו אופי היחסים בין המשוחחים, אם השיחה קצרה או ממושכת, אם היא נעימה או גולשת לוויכוח — כששני אנשים מדברים, כמעט תמיד אחד מהם רוצה לסיים את השיחה לפני השני. לדברי החוקרים, אנשים נמנעים לעשות זאת מתוך רצון לנהוג בנימוס, ותחת זאת נוטים לקמץ במידע.

עברו לתצוגת גלריה פוטין משוחח בטלפון בעיירה אינם ברוסיה, ב-2019 צילום: Sputnik Photo Agency/רויט

"על כמה תקשורת וחיבורים העולם מוותר בכל יום רק מפני שמאות אנשים, שרוצים להמשיך לשוחח, אינם מזהים את העובדה הזאת אלא מסיימים את שיחותיהם לפני הזמן?", תוהים עורכי המחקר. "וכמה אנשים חיים חיי ייאוש שקט, מפני שהם מרחיקים מעצמם את בני שיחם רק כי הם אינם יודעים מתי הזמן המתאים לסיים את השיחה?"

פול דולן, מרצה למדעי ההתנהגות בלונדון סקול אוף אקונומיקס, אומר כי המחקר מעיד שאנשים אינם נוהגים ביושר בתקשורת ביניהם. "ניהול ציפיות הוא אחד המרכיבים הראשונים במעלה באושר, ולעתים קרובות הכל מתפרק כשאיננו מביעים את הציפיות שלנו בפני אחרים. אני מהסס לומר לכם שאני משוחח איתכם כבר 20 דקות, כי אינני רוצה להיראות גס רוח. אך אילו אמרתי, זה היה משפר את השיחה לשנינו לאין ערוך, כי אז היינו מכירים את הכללים. ואני חושב שאנשים מעריכים את הכנות הזאת יותר ממה שאנחנו חושבים".