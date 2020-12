לנצח את המגפה, ואז את לברון: דירוג העוצמה של 30 קבוצות ה-NBA. פרויקט מיוחד

12. מינסוטה טימברוולבס

האם יש לה גוון שאינו אפור?

f w

על פניו, למינסוטה יש סיבות להיות אופטימית כשהיא בוחנת את הסגל שפותח את עונת 2020/21. יש באמתחתה שני שחקנים שביקרו באולסטאר (קארל-אנתוני טאונס ודיאנג'לו ראסל), רוקי חדש ומבטיח (אנתוני אדוארדס), שחקן שנה שנייה שאמור להשתדרג (ג'ארט קולבר) וכמה שחקנים משלימים עם קילומטראז' מרשים בליגה. אחד מהם, ריקי רוביו, חוזר לקדנציה שנייה, ומקיים הלכה למעשה את הקאץ'-פרייז של מייקל קורליאונה (Just when I thought I was out, they pull me back in!). העניין עם מינסוטה הוא שמסורתית, דברים לא נוטים להתחבר בקלות. כדי שהטימברוולבס ידברו חזק במערב העונה, הקול של קא"ט יצטרך להגיע לדציבלים ההיסטוריים של - נגיד - קווין גארנט. קשה לראות את זה קורה.