מרגישה בבית: לוס אנג'לס ראמס ניצחה במגרש הביתי את סינסינטי וזכתה בסופרבול

ל.א ראמס - סינסינטי 20:23

לוס אנג'לס ראמס ניצחה הלילה (בין ראשון לשני) את סינסינטי בסופרבול שהתקיים בלוס אנג'לס. הראמס התגברו על פציעתו של הרסיבר אודל בקהאם ג'וניור ועל אובדן יתרון 3:13 במחצית הראשונה, שהפך לפיגור 20:13 בשנייה, בדרך לתואר. טאצ'דאון של קופר קאפ ממסירה של מת'יו סטאפורד, 1:25 דקות לסיום, קבע ניצחון ביתי דרמטי לראמס 20:23, וזכייה שנייה בסופרבול בתולדות המועדון.

עברו לתצוגת גלריה מת'יו סטאפורד, הקוורטרבק של לוס אנג'לס ראמס, הלילה צילום: Elaine Thompson/אי־פי

8:36 דקות מהפתיחה מצא סטאפורד, הקוורטרבק של הראמס, את בקהאם ג'וניור לטאצ'דאון הראשון במשחק. קצת יותר מדקה לסיום הרבע הראשון הדגימו ג'ו בורו, הקוורטרבק של סינסינטי, וג'מאר צ'ייס, הרסיבר של סינסינטי וחברו מהימים ב-LSU, את השותפות הנהדרת ביניהם העונה גם על הבמה הגדולה ביותר. מסירה של בורו על 46 יארד נתפסה בצורה מרשימה על ידי צ'ייס בקצות אצבעותיו של ידו הימנית. התפיסה הזו קירבה את הבנגלס למרחק סביר משער שדה, אותו השיג עבורה הבועט אוון מקפירסון, 28 שניות לסיום הרבע.

ריצה של בקהאם ג'וניור על פני 35 יארד בפתיחת הרבע השני הניעה דרייב שהסתיים במסירת נוספת של סטאפורד לטאצ'דאון, הפעם לקאפ, שהעלה את הראמס ל-3:13. בניסיון להשגת נקודת הבונוס, הפאנטר ג'וני הקר פספס את הכדור, ולוס אנג'לס נאלצה בלית ברירה לנסות להשיג שתי נקודות, אך ללא הצלחה.

סינסינטי המשיכה להיתקל פעם אחר פעם בהגנה החזקה של הראמס, אבל 5:47 דקות לסיום המחצית הצליחה להשיג את הטאצ'דאון הראשון שלה בסופרבול ה-56. תרגיל נהדר של התקפת הבנגלס הוביל למסירה של הראנינג בק ג'ו מיקסון לרסיבר טי היגינס באנדזון, ואחרי נקודות הבונוס היתרון של לוס אנג'לס הצטמק ל-10:13.

מוקדם ממה שציפה, קצת פחות מארבע דקות למחצית, הסתיים הערב של בקהאם ג'וניור. הקאמבק הקסום שלו העונה במדי הראמס נגדע כשהרסיבר סובב את ברכו השמאלית - בה כבר קרע את הרצועה הצולבת באוקטובר 2020 - בעת ניסיון תפיסה, ונאלץ לרדת מהמגרש. שתי דקות לסיום ניסה סטאפורד לקנות את עולמו במסירה על פני יותר מ-50 יארד לוואן ג'פרסון, אבל ג'סי בייטס השלישי בחטיפה בתזמון מרשים באנדזון של סינסינטי, הצליח לשמור על היתרון הקטן של הראמס במחצית.

12 שניות מפתיחת המחצית השנייה, הבנגלס הפכו את התוצאה, וזה קרה הודות להחלטת שיפוט שנויה במחלוקת. בורו הצליח להשתחרר מהדהירה של הגנת לוס אנג'לס ושחרר מסירה ל-75 יארד להיגיניס, שתפס בקסדה של ג'יילן ראמזי מלוס אנג'לס. אף דגל של השופטים לא נזרק, ולאחר ששחרר את הלפיתה מהקסדה של ראמזי, תפס היגיניס את הכדור והשיג את הטאצ'דאון השני שלו בסופרבול. נקודת הבונוס קבעה 13:17 לבנגלס. דאריוס פיליפס מסינסינטי חטף את הכדור במהלך הבא של הראמס, והמומנטום עבר באופן מוחלט לבנגלס. שער שדה נוסף של מקפירסון קבע 13:20, ושער שדה של לוס אנג'לס, 5:58 דקות לסיום הרבע, צימק בחזרה ל-20:16.

אבל לקראת סוף הרבע השלישי גם המשיכו הפציעות. תחילה היה זה סטאפורד, שנפגע בקרסולו ונאלץ לקבל טיפול. בפתיחת הרבע האחרון גם בורו נפצע בברכו, וצלע החוצה מהמגרש. הקוורטרבק של סינסינטי הופל הלילה שבע פעמים וקבע שיא (שלילי) חדש של 19 הפלות בפלייאוף (בעידן הסופרבול). הוא חזר אמנם לשחק, אך נראה זהיר מאוד ונמנע מלשים משקל על הרגל. סטאפורד, מצדו, הוביל לאט לאט את הראמס לעבר האנדזון של הבנגלס, עד שמסירה שלו לטאצ'דאון של קאפ ונקודת בונוס קבעו 20:23, 1:25 דקות לסיום. בניסיון האחרון של הבנגלס לכפות שוויון או לנצח, ההגנה של הראמס, בהובלתו של ארון דונלד (שתי הפלות במשחק) עצרה אותה. לאחר שזכייתה של טמפה ביי בסופרבול בשנה שעברה שברה את "קללת העיר המארחת", גם לוס אנג'לס ראמס זוכה בסופרבול הביתי.

עברו לתצוגת גלריה ארון דונלד מלוס אנג'לס ראמס חוגג את עצירת ההתקפה האחרונה של סינסינטי בסופרבול, הלילה צילום: Gary A. Vasquez/רויטרס

בדרך לסופרבול עברו הראמס, שסיימו את העונה הרגילה במקום הרביעי ב-NFC, בסיבוב הראשון של הפלייאוף את אריזונה, ובסיבוב השני הדיחו את האלופה טמפה ביי של טום בריידי באחד המשחקים הגדולים של השנים האחרונות. בגמר החטיבה גברו הראמס על סן פרנסיסקו, בדרך להופעה שנייה בתוך שלוש שנים בסופרבול.

עברו לתצוגת גלריה מאמן הראמס שון מקוויי סופג מקלחת של גייטורייד עם קרח לאחר הניצחון בסופרבול, הלילה צילום: Marcio Jose Sanchez/אי־פי

עברו לתצוגת גלריה אנדרו וויטוורת' (משמאל) חוגג עם מת'יו סטאפורד את הזכייה של הראמס באליפות ה-NFL, הלילה צילום: MIKE SEGAR/רויטרס

"זה מרגיש מדהים", אמר בסיום המשחק הלילה מאמן האלופה שון מקוויי, "אני גאה כל כך להיות חלק מהקבוצה הזו. הקו הקדמי עשה עבודה מדהימה. אני כל כך שמח בשביל השחקנים האלה". קאפ, שסיים את המשחק עם שמונה תפיסות ושני טאצ'דונים וזכה בתואר ה-MVP של הסופרבול, שמר על צניעות בסיום. "סמכנו אחד על השני", אמר הרסיבר של הראמס, "אני לא מרגיש ראוי לזה. אני לא יודע מה לומר, אין לי מילים. אני פשוט מודה לכולם, לכל מי שדחף ואתגר אותי בחיים כדי להגיע לרגע הזה והיה שם לידי בכל צעד בדרך". במרכז במת החגיגות באיצטדיון בלוס אנג'לס עמד גם אנדרו וויטוורת', התאקל של הראמס בן ה-40, שחגג אליפות ראשונה אחרי 16 עונות - 11 הראשונות שלו היו בסינסינטי.

עברו לתצוגת גלריה סנופ דוג (מימין), מארי ג'יי בלייג', ד"ר דרה ואמינם במופע המחצית של הסופרבול, הלילה צילום: FREDERIC J. BROWN - AFP

גם בפן המוזיקלי, חזרתו של הסופרבול ללוס אנג'לס לראשונה מאז 1993, הביאה עמה רוחות של שינוי. את ההמנון האמריקאי לפני המשחק שרה מיקי גאיטון, זמרת הקאנטרי השחורה הראשונה לבצע אותו בסופרבול. במופע המחצית ביצעו מיטב אמני המוזיקה השחורה של העשורים האחרונים - גם כן לראשונה בסופרבול - את מיטב הלהיטים שלהם ובמחוות הדדיות. סנופ דוג וד"ר דרה שרו את The Next Episode, Still D.R.E וביצעו את California Love, שירם של האחרון ו-2פאק המנוח; 50 סנט שר את In Da Club, מארי ג'יי בלייג' את Family Affair, אמינם את Lose Yourself וקנדריק למאר את Dre Day של ד"ר דרה וסנופ דוג. גיבורי תרבות שחורים כמו הכדורסלנים לברון ג'יימס וג'יימס הארדן, השחקנית קרי וושינגטון והזמר ג'ון לג'נד, החמיאו בטוויטר למופע במהלכו וכינו אותו "משוגע" ו"מופע המחצית הטובה בהיסטוריה".