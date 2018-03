הגיע הזמן לשנות את חוקי הדראפט של ה-NBA

ה-NBA טוענת שהיא מחפשת פיתרון לבעיית one and done (התקנה שמאפשרת לשחקנים צעירים להתקדם לליגה אחרי שנה בלבד במכללות), אך אין בדבריה היגיון של ממש. הפיתרון כבר ישנו והוא נמצא כאן, מעבר לפינה. הקומישינר אדם סילבר מודה כבר תקפה ארוכה ש-one and done - לפיה שחקנים חייבים להיות בני לפחות 19 ולפחות שנה אחרי סיום תיכון - אינה עובדת, ולכן נבדקה האפשרות להעלות את גיל המינימום בליגה ל-20. השחקנים, מצדם, סבורים כי יש להוריד את גיל המינימום ל-18. הפיתרון לבעיה ברור: פשוט עשו את שני הדברים. אם שחקן מוכן לליגה...