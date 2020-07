דני אבדיה: "אנשים לא מבינים מה אני עובר וכמה זה קשה"

בתום משחק הגמר בו ניצחה מכבי תל אביב את מכבי ראשון לציון 81:86 וזכתה באליפות ה-54 שלה, התגובות לא איחרו להגיע. דני אבדיה, שנבחר ל-MVP של העונה, סיים ערב פושר של 5 נקודות ושבעה ריבאונדים, אך היה מאושר מאוד.

"התעלינו, התחברנו מחדש ועשינו את זה", אמר אבדיה, שעתה ימתין לראות היכן ייבחר בדראפט הקרוב, "אני עוד לא כל כך מעכל שזה היה המשחק האחרון שלי כנראה. אין מאושר ממני בשביל האוהדים שלנו, המאמנים, הרופאים, השחקנים, אני נורא מתרגש. תודה לכל ההיכל המדהים הזה, יש לי צמרמורת כשאני מדבר על זה. אני מדמיין את האוהדים שלנו בכל אימון". אבדיה סיפר על ההתרגשות לפני המשחק הערב. "היום בדרך לאימון הבוקר שמעתי באוטו את השיר see you again והתחילו לרדת לי דמעות. פתאום חשבתי על זה שזו פעם אחרונה שאני נוסע לאימון לפני המשחק".

“היה לחץ לפני המשחקים ואחריהם, אבל כשאני דורך על הפארקט אני שם הכול מאחוריי, אני בא כדי ‘להרוג’ ולקחת כל תואר אפשרי, ולשחק הכי חזק", תיאר אבדיה את המשקל שהונח על כתפיו וההתמודדות עמו, "היו מקרים של עייפות או שלא באתי מרוכז וחשבתי על דברים מסביב, זה לא פשוט. אנשים לא מבינים מה אני עובר בבית וכמה זה קשה. אבל ברגע שאני מגיע לפה כולם מחבקים אותי ואני מרגיש בבית, אני נהנה ממה שאני עושה”.

עברו לתצוגת גלריה סטודמאייר. העבודה בפגרה השתלמה צילום: מגד גוזני

אבדיה סיפר על הקשר עם אמארה סטודמאייר, שסייע לו לקראת המעבר הקרוב ל-NBA. "הוא עזר לי המון, דיבר איתי וייעץ לי. וזה לא היה רק הוא אלא כל מי שהיה לו ניסיון ב-NBA בקבוצה. היו לי המון שאלות אליהם והם לא סתם ענו לי, אלא ממש הסבירו לו הכל בתשובות ארוכות ומפורטות כדי שאלמד ואבין מה לעשות. אני לא אפסיק ללחוץ על הגז. מאחל לעצמי להשתפר ולהגיע הכי רחוק שיש".

סטודמאייר בן ה-37 היה גיבור הערב, ובעזרת 18 נקודות ושבעה ריבאונדים שלו, נלחם בערב מדהים של 38 נקודות מצד כוכב ראשון לציון דיאנג'לו הריסון, שהחזיק את הכתומים במשחק. "לא ציפיתי לזה, שיחקתי הכי חזק שאני יכול. זה מפתיע", אמר סטודמאייר, שזכה ב-MVP של משחק הגמר, על התואר האישי, "המאמן עשה עבודה מצוינת בלהכין אותנו למשחק. נשארתי בישראל במהלך הפגרה כדי להכין את עצמי להמשך וזה השתלם לי. היתה לנו משימה לזכות באליפות והשגנו אותה. זו העונה ה-18 שלי כשחקן מקצועי, אני שומר על כושר, מתאמן ומתכונן וכשעושים את זה הכל אפשרי".

המאמן המנצח יאניס ספרופולוס סיפר בעיקר על העונה אותה עברה הקבוצה בדרך לאליפות: "היה משחק קשה מאוד לא רק הערב, אלא כל התקופה הזו. אלו לא תנאים אופטימליים וזו עונה משוגעת. לא היה קל לשכנע את השחקנים לחזור ושהכל בטוח. חששנו שמשהו יקרה אך לשמחתנו הכל היה כשורה. שיחקנו ללא שמונה שחקנים ולמעשה סיימנו את העונה עם קבוצה אחרת ממה שהתחלנו, אך מה שחשוב הוא כשהיינו צריכים לשחק היטב - שיחקנו היטב, כמו נגד הפועל ירושלים, הפועל תל אביב ובפיינל פור. אני רוצה לברך את השחקנים שלו על המאמץ שעשו ולא היה שפוט עבורם בטח אחרי תקופה ארוכה של סגר".

עברו לתצוגת גלריה ספרופולוס. בירך את השחקנים שלו צילום: מגד גוזני

טיילר דורסי, שפתח מצוין את המשחק עם ארבע שלשות, אמר: "זו היתה שנה משוגעת עבורנו ועבור כל האנשים. עברנו דרך ארוכה, היתה לנו מטרה לזכות באליפות והצלחנו להשיג אותה. הבאנו הרבה רוח, ידענו שהם יחזרו למשחק אבל הצלחנו. הקהל היה מאוד חסר לנו אבל הצלחנו לשמור על הביתיות שלנו".

המאמן המפסיד, גיא גודס: "מכבי נתנה לנו את המכה הראשונה והיה לנו קשה להתאושש מזה. בסוף המשחק היו הרבה פיצוצים בין השחקנים ואז הגיעה שריקה לעבירה של מונרו על אמארה שלדעתי לא צריך לשרוק ואמרתי את זה לשופט אבל זה לא בידיים שלי".

דריל מונרו, שסבל מערב חלש, החמיא ל-MVP הצהוב: "הם באו עם תוכנית משחק שעבדה להם, ההרכב הגבוה שלהם פגע בנו. הם באו עם יותר אנרגיה ולמרות שחזרנו זה לא הספיק. אמארה הוכיח כמה הוא גדול והגיע לו לזכות".