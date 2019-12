ההתאחדות לכדורגל תערוך כנס לקידום כדורגל הנשים. ללא נשים

ההתאחדות לכדורגל תקיים כנס לקידום נשים ונערות בענף, אך לא תשותף בו אפילו דוברת אחת. בהזמנה ששלחה ההתאחדות לכדורגל ב-22 בדצמבר למאמנים ובעלי תפקידים בכדורגל הנשים בישראל, נכתב כי הכנס הוא חלק משורה של "כנסים, השתלמויות ופורומים מקצועיים עבור קהילת מאמני הנשים, הנערות והילדות בישראל", אך שחקניות בכירות וגורמים כמו שדולת הנשים שמו לב כי שלושת הדוברים המרכזיים בכנס - כולם גברים: גבי בורשטיין, מאמן נבחרת הנשים, ד"ר איציק בן מלך, מייסד היחידה לספורט הישגי, וגם ווילי רוטשטיינר, המנהל המקצועי של נבחרות ישראל.

"טוב שהתאחדות הכדורגל בישראל מקיימת מפגש לקידום כדורגל נשים, אבל הבחירה בשלושה דוברים גברים ללא נשים דוברות היא הזויה ומביכה", מסרה ל"ספורט הארץ" מנכ״לית שדולת הנשים, מיכל גרא מרגליות, "כדורגל הנשים פורח בעולם, ולהתאחדות לכדורגל יש חלון הזדמנויות שאסור לה להחמיץ לייצר כדורגל מקומי מפואר, שיהיה מודל לילדות ונערות. אנחנו קוראות להתאחדות להקדיש את המשאבים בתוכנית אסטרטגית מיידית כדי שישראל תפסיק להיות בפיגור של 15 שנים ביחס למדינות מפותחות".

גם השחקנית אושרת עיני, מקימת הארגון "כדורגלניות עושות שינוי" - שבעקבות עתירתו לבג"צ יתוקצבו קבוצות כדורגל הנשים על ידי המדינה באופן שווה לקבוצות הגברים - הגיבה בעמוד הפייסבוק שלה על קיום הכנס. "קיום הכנס הוא דבר מבורך וכל הכבוד להתאחדות לכדורגל שמשלבת ומקדמת תכנים מקצועיים של אימון ילדות, נערות ונשים בכנסים המקצועיים שלה. לגבי היעדר דוברות בכנס - "'you have to see it, to become it'", כתבה עיני, "כדי ליצור מצב שבו יהיו הרבה יותר נשות מקצוע שמאמנות ילדות, נערות ונשים, והרבה יותר משתתפות בכנסים אלו בעתיד, הן צריכות לראות דוגמה מול העיניים. ולא שחסר דוגמאות נפלאות גם היום - אחת מהן, מוערכת מאוד גם על ידי ההתאחדות, היא המאמנת הבכירה והמנוסה בארץ באימון ילדות ונמצאת בעמדה הבכירה ביותר אחרי המאמן הלאומי, איריס אנטמן".

בתגובתה, נתלתה ההתאחדות בכך שאנטמן היתה אמורה לדבר בכנס, אך ביטלה את הגעתה. "מדובר במפגש הראשון בעניין כדורגל נשים לשנת 2020 ולא האחרון, וברור כי בהמשך ישולבו במפגשים אלה נשים וגברים מתאימים", נמסר בתגובה מההתאחדות לכדורגל, "עסקינן בפורום מקצועי העוסק בנושא ספציפי אליו נבחרו האנשים הרלוונטיים למטרות אותן אנו מבקשים להשיג באותו פורום. הדרישה לנוכחות נשית במניין המרצים רק בשם הנוכחות, גם אם אין התאמה מקצועית במפגש ספציפי זה - חוטאת למטרה. יתרה על כן, איריס אנטמן, מאמנת נבחרות הנערות, אמורה היתה לקחת חלק במפגש מאחר שהיא מתאימה מבחינה מקצועית למטרות המפגש, אך בשל מחויבות קודמת נבצר ממנה להגיע".

בתגובתה התייחסה עיני גם לטענה זו של ההתאחדות לכדורגל: "אני לא חושבת שההתאחדות מדירה נשים, היא דווקא מנסה לעודד כמה שיותר נשים לקחת חלק במשחק, באימון ושיפוט. לראייה, יצא לי להנחות את טקס חלוקת התעודות של קורס ייחודי ומסובסד של מדריכות ושופטות כדורגל שההתאחדות יזמה וקיימה. אל תדאגו, גם שם לא הדירו אף אחד והיה חניך אחד בין כל החניכות.

אבל! אני כן חושבת שלהתאחדות יש אחריות חברתית וחלק מהאחריות שלה כמנהלת והאחראית על הכדורגל בישראל ופיתוחו היא להבין שלנראוּת יש אפקט גדול וחשוב ובימים שנשים מודרות מהמרחב הציבורי משלל סיבות ותירוצים יש מקום לאמירה חשובה, בטח כשמדובר בכנס על כדורגל נשים. יש מספיק נשים שעובדות וטובות באימון שהיו יכולות לתרום לכנס".