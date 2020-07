אצילי ומיכה בתגובה ראשונה: "שגינו מבחינה מוסרית; חרצו את דיננו כאחרוני הפושעים"

View this post on Instagram

שגיתי ברמה המוסרית דבר ראשון פגעתי בחשוב לי מכל, באישתי היקרה. אבל זה עניין אישי שלנו לפתור ואין לנו כל כוונה לשתף בחיינו הפרטיים. כולם יודעים שאני אוהב את הכדורגל שהרי מדובר גם במקצוע שלי ובמקור פרנסתי ועל כן הייתי צריך להבין את המשמעויות של הפרסום והחשיפה יותר טוב ולא לעשות את השטות הלא אחראית שעשיתי בקלות דעת ובטיפשות. אני מתנצל ומצטער בפני כל אלו שאוהבים ומעריכים אותי ואשר אכזבתי אותם. אני מתנצל בפני כל ילד או ילדה שנאלצו לשאול את ההורים שלהם מה קרה איתי ובפני כל הורה שנאלץ להסביר. המחירים ששלמתי ועוד אשלם הם גדולים ובכל זאת, אני חושב שאני לא אמור להיתלות על עץ או להפסיק לעבוד כי שגיתי ברמה המוסרית. שילמתי מחיר אישי, ציבורי, נפשי וכלכלי וברור לי שגם אמשיך לשלם מחיר כבד בעתיד, מעבר לזה שאצטרך ללמוד לחיות עם הכתם הזה עוד שנים רבות. אין לי כל כוונה להישבר מכך ואעשה הכל כדי לעשות טוב, לשפר ולתרום לקהילה בכל דרך אפשרית. בהזדמנות זאת חשוב לי להודות לאוהדים ולאנשים שתומכים בי ברגעים לא פשוטים אלה מאחל לכולם שבת שלום בריאות איתנה ורק דברים טובים.