אי אפשר להתכונן למשחק אליפות כזה. אפילו מכבי תל אביב הופתעה מעצמה

היה משהו יוצא דופן במשפט שאמר יאניס ספרופולוס לפני משחק הגמר, כשביקש לא לשפוט את העונה של מכבי תל אביב על פי משחק בודד. לכאורה זו היתה הכנת תשתית למקרה של הפסד, אבל במקרה הספציפי של ספרופולוס - שבתקופתו כאן לא נתן סיבות להאמין שמאחורי הג'נטלמניות מסתתר גנב דעת עם אג'נדות פוליטיות - אפשר לוותר על התזה הזו. סביר יותר להניח שהאיש באמת הרגיש שהיתה לו ביד קבוצה מיוחדת שהיתה בעיצומה של עונה מיוחדת, ונסיבות קיצוניות הסיטו אותה לגמרי ממסלולה המקורי.

מכבי תל אביב של העונה עברה גלגולים שיכולים למלא חצי עשור. עומרי כספי, ההחתמה הנוצצת מהקיץ שעבר והאיש הראשון שקפץ אתמול על אמארה סטודמאייר בסיום, מפורסם כרגע יותר כמראיין בפודקאסט מוצלח מאשר כשחקן כדורסל; את טאריק בלאק איש כבר לא זוכר; ואפילו קווינסי אייסי, אלייז'ה בראיינט ויובל זוסמן לא היו שם ביישורת האחרונה, אותה מכבי בקושי שרדה. בסוף, מה שנותר לספרופולוס מעונה חלומית בפוטנציה זה רוטציה מקוצצת של 7.5 שחקנים, פחות או יותר הקלפים שהחזיק גם גיא גודס צמוד לחזה.

גודס, שהתכונן לכל חסימה או פיק-אנד-רול של הפועל ירושלים בחצי הגמר, לא היה יכול להתכונן ל-11 נקודות של סנדי כהן ב-11 דקות במחצית הראשונה. או לחילופין להופעת רטרו של סטודמאייר, שחזר לימי פיניקס העליזים וקטף פרס MVP לא צפוי. ספרופולוס, מצדו, התכונן בשיא הרצינות: הוא הצליח להוריד את הביטחון של ראשל"צ לגובה הפארקט עם חמישייה גבוהה שביטלה לחלוטין את זאק הנקינס, נשק התקפי משמעותי בחצי הגמר. כך נבנה יתרון שאמנם נשחק בהדרגה במחצית השנייה, באדיבות משחק מפלצתי של דיאנג'לו האריסון, אבל מעולם לא החליף צד. וכל זה בזמן שסקוטי ווילבקין מאיים בעיקר על שלומן של הטבעות (1 מ-14 משלוש).

עברו לתצוגת גלריה יאניס ספרופולוס וצוות האימון שלו עם צלחת האליפות, אמש צילום: מגד גוזני