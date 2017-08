העתיד של מלכת הספורט אופטימי ומלא חשש

זה מסוג הדברים שיכולים לקרות כשכמה ג'מייקנים ואלפי בריטים צועדים יחד בלילה לעבר תחנת הרכבת הסמוכה לאיצטדיון לונדון. אחד שולף סלולרי ומשמיע שירים של בוב מארלי, ולפחות מאות שרים יחד עמו תוך כדי הליכה. "Every little thing is going to be alright", הם התחילו. אחר כך עברו ל"Let's get together and be alright". כמה שבאתלטיקה רוצים להאמין שכך באמת יהיה. אליפות העולם תסתיים רק מחר (ראשון), אבל כבר אפשר לקבוע כי זו היתה רק תחרות טובה – לא מעולה, לא היסטורית. הביצועים והתוצאות, ברובם, אינם מספקים; אולי זה...