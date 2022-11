"זה מוזר": סין מצנזרת את שידורי המונדיאל בגלל הגבלות הקורונה

הטלוויזיה הסינית מצנזרת את משחקי המונדיאל המשודרים בטלוויזיה, זאת בשל הגבלות הקורונה המחמירות במדינה. כך, לפי סרטונים שעלו לרשתות החברתיות, במקום צילומים של אוהדים ללא מסכות חוגגים באצטדיונים עמוסים, שעוררו כעס בסין, בשידורי המונדיאל במדינה מקפידים להראות את ספסלי הקבוצות, המאמנים והשחקנים שעל המגרש.

טקס הפתיחה רב המשתתפים של המונדיאל בקטאר, שהתקיים בשבוע שעבר ללא ריחוק חברתי, גרם לתלונות רבות ברשת החברתית הסינית על כך שהוא מנוגד למדיניות אפס-הדבקה של נשיא סין שי ג'ינפינג. גולשים סינים טענו שזה "מוזר" לראות מאות אלפי אנשים מתאספים באווירת קרנבל בזמן שהם עדיין נאלצו לחיות תחת מערכת דרקונית שרוב המדינות האחרות נטשו זה מכבר. ב"גלובל טיימס" הסיני ציינו כי רבים "בחרו לצפות במשחקים בבית עם משפחותיהם" בשל הגבלות הקורונה, שלא מאפשרות לעשות זאת באירועים המוניים.

מארק דרייר, בעל הבלוג China Sports Insider, שם לב כי במשחקים המשודרים בערוץ הממשלתי China Central Television (CCTV) נמנעים משידור צילומים חיים של אוהדים מריעים, ובמקום זאת מציגים צילומי תקריב של השחקנים והמאמנים. "כמובן שיהיו מקרים שבהם אתה עדיין רואה שוטים של הקהל – שוטים רחבים יותר, אחרי שערים, כשחיתוך של שוט ייראה צורם מדי וכו'", כתב דרייר בטוויטר. "אבל יש הפחתה ברורה (של הצילומים)".

בדרך כלל, זכייניות השידור באירועי ספורט מקבלות את האפשרות מהמארגנים לבחור את זוויות הצילום שלהן ויכולות להגדיר זמן השהיה, כך שניתן יהיה לערוך את שידור המשחק במהירות לפני שהוא יועבר לצופים. דרייר, מחבר הספר "Sporting Superpower: An Insider's View on China's Quest to Be the Best", אמר ש"צנזורה מונעת" כזו אינה מדיניות חדשה בסין. "גופי שידור סיניים ידועים לשמצה בזהירות שלהם בנוגע לשוטים של קהל באירועי ספורט בינלאומיים בגלל מה שניתן לראות בהן - כמו דגלי טיבט, למשל", אמר.

מונדיאל 2022 בקטאר מתקיים בתקופה נפיצה במיוחד עבור סין, שבועות ספורים לאחר שהנשיא שי הבטיח את היבחרו לקדנציה שלישית היסטורית בשלטון. מניין חולי הקורונה הגיע לשיא, מה שגרם לסגרים נוספים בערים ברחבי המדינה. בייג'ין מגינה על מדיניותה בטענה כי היא מצילת חיים והכרחית על מנת למנוע את קריסת מערכת הבריאות. אלא שבימים האחרונים התעמתו מאות מפגינים ושוטרים בשנחאי בגלל ההגבלות. גל כזה של חוסר ציות אזרחי היה נדיר בסין בעשור האחרון, כאשר שי סיכל כל גילוי פומבי של התנגדות.

לכתבה המלאה של אוליבר הולמס בגרדיאן