סולשיאר: "מעדיף שיהיה לי חור בסגל מאשר שיהיה לי שחקן מניאק בקבוצה"

לאורך השנה וחצי האחרונות, אולה גונאר סולשיאר מנסה להחזיר את מנצ'סטר יונייטד לגדולתה, או לפחות לסלול עבורה דרך לשם. בריאיון לאתר אוהדי הקבוצה, הוא הסביר עקרון אחד משמעותי כדי להגיע למטרה הזאת: אנשים טובים.

"אני מעדיף שיהיה לי חור בסגל מאשר שיהיה לי שחקן מניאק בקבוצה", אמר סולשיאר בריאיון (המשפט בשפת המקור: "I'd rather have a hole in the squad than "an asshole). "אישיות היא מרכיב חשוב מאוד בקבוצה. אתה רוצה שלשחקנים שלך יהיה אגו, אבל גם שתהיה להם את היכולת להסתגל לשינויים ולהתאים את עצמם".

מאמן יונייטד נזכר בשנה שעברה, אותה החל כמאמן זמני וסיים כקבוע. "שחקנים היו עייפים, פיזית ומנטלית, והיו לנו פצועים", שיחזר הנורבגי, "התחילה להיות להם חשיבה שלילית. היו אצלנו דברים שלא אהבתי בשנה שעברה, כמה עניינים אישיים שלא יכולנו לפתור עד הקיץ האחרון". בסוף אותה עונה נפרדה מנצ'סטר יונייטד מאלכסיס סאנצ'ס, רומלו לוקאקו, כריס סמולינג והקפטן אשלי יאנג. "תמיד יהיה שחקן שרוצה לשחק עוד, אבל אם הקבוצה מצליחה אותו שחקן צריך להיות מוכן לשחק בתדירות אחרת", אמר סולשיאר על מאוכזבי העונה שעברה.

אולה גונאר סולשיאר, העונה PHIL NOBLE/רויטרס

העונה, הצהיר סולשיאר, אין בחדר ההלבשה "אף תפוח רקוב". "כשאתה מנצח הכל קל יותר", הוסיף, "כשיש תקופה קשה, אז אתה רואה למי יש את המנטליות הנכונה". עבור יונייטד, העונה הושבתה כשהיא נמצאת במקום החמישי בפרמייר-ליג ומתחזקת רצף של 12 משחקים ללא הפסד בכל המסגרות.